В Таиланде хотят снизить курс местной валюты ради туристов

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) включило в свой план стимулирования туризма на 2025 год риски, связанные с чрезмерно высокой стоимостью тайского бата. Об этом сообщает Bangkok Post.

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«Турбизнес Таиланда не заинтересован в дальнейшем росте курса национальной валюты. Если доллар США будет оцениваться лишь в 30–31 бат, это негативно скажется на интересе иностранных туристов к поездкам в королевство и ударит по доходам нашей туротрасли», – приводит издание мнение главы ТАТ Тапани Киатфайбул.

Еще в апреле доллар стоил свыше 37 батов, а 25 сентября – уже только чуть более 32. Из-за укрепления тайской валюты отдых на курортах все дороже обходится гостям из-за границы. Им приходится больше платить не только за гостиницы, но и за рестораны, кафе, развлечения, ведь в отличие от таких стран массового туризма, как Турция или Египет, в Таиланде не распространена концепция «все включено». Сегодня, 8 октября, доллар оценивается чуть дороже, чем двумя неделями ранее – в 33,55 бата, но курс по-прежнему остается невыгодным для зарубежных туристов.

А нашим соотечественникам, планирующим отдых в Таиланде, дополнительно бьет по карману еще и то, что наряду с укреплением бата рубль начал стремительно падать в преддверии зимнего туристического сезона. Если 20 июня тайская валюта стоила 2,25 руб., то сегодня, 8 октября, уже 2,87. За три с половиной месяца рубль обесценился к бату на 28%. Динамика валютных курсов заметно влияет на стоимость туров, хотя это и не единственный фактор – цены турпакетов сильно зависят от соотношения спроса и предложения.

Что касается наличной тайской валюты, которая нужна туристам на отдыхе, так как российские банковские карты в Таиланде сейчас не принимают, то в сети обменных пунктов Бангкока Superrich сегодня давали за доллар США 33,42 бата, в обменниках Паттайи T.T. Currency Exchange – 33,20. Чуть более 33 батов предлагают за доллар и на Пхукете. Некоторые банки принимают и наличные рубли – за 1 тыс. можно получить 310–320 батов.

Ранее мы писали, что в популярных отелях Пхукета уже ощущается дефицит доступных для бронирования номеров не только на новогодние даты, но и на ноябрь-декабрь.