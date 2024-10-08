За просроченные визы туристам на Бали грозит до 10 лет тюрьмы

Власти Индонезии решили кардинально ужесточить иммиграционное законодательство. Теперь к иностранным туристам, уличенным в нарушении местного законодательства будет применяться политика нулевой терпимости, сообщают местные СМИ.

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В частности, за просроченную визу туриста смогут отправить в тюрьму на срок до 10 лет. Ранее за такое нарушение грозило от 6 месяцев до года изоляции. При этом в большинстве случаев путешественники отделывались депортаций.

Наказания за более тяжкие преступления также пересмотрели. Если раньше иностранцам по уголовным статьям давали максимум 5 лет тюрьмы, то теперь может быть 20 лет, а в некоторых случаях даже пожизненный срок.

Генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Силми Карим объяснил суть реформы: «Мы хотим гарантировать, что Индонезия станет комфортным местом для туристов и иностранных инвесторов, которые соблюдают закон. С другой стороны, иммиграционный надзор должен защитить самих индонезийцев от иностранцев, которые нарушают общественный порядок».

По его словам, только за этот год власти популярного у путешественников Бали депортировали около 400 иностранцев за нарушение визового режима. Если наказание не ужесточить, то ситуацию не исправить, так что чиновники решили прибегнуть к серьезным мерам.

Кроме того, на Бали увеличат количество иммиграционных патрулей, которые проверяют документы у иностранцев. Также офицерам разрешат носить с собой огнестрельное оружие, чтобы обезопасить себя и свести к минимуму количество конфликтов с туристами.