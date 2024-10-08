Число пассажиров туристического поезда из Туапсе в Абхазию выросло на 30%

Число пассажиров туристического поезда Туапсе - Сочи - Гагра летом 2024 года выросло на 30%, почти до 55 тыс. человек, сообщили в федеральной пассажирской компании.

"7 октября поезд №927 сообщением Туапсе - Сочи - Гагра завершил летний туристический сезон - 2024 с новым рекордом - около 55 тыс. перевезенных пассажиров (+30% к 2023 г.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путешественники оформили почти 5 тыс. экскурсий, наиболее популярной стала поездка на озеро Рица.

"Поезд привлекает путешественников своим уникальным интерьером, выполненным в стилистике 1970 - 1980-х годов, атмосферными местами для съемок и сувенирами. Турпоезд "Сочи" вернется в новогодние праздники: 31 декабря (до Розы Хутор), со 2 по 7 января (по традиционному маршруту)", - добавили в компании.

В составе поезда современные вагоны, в вагоне-ресторане представлены блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры.