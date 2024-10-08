Поток туристов у фонтана Треви в Риме ограничат

Мэр Рима Роберто Гуалтьери впервые официально заявил о намерении ввести ограничения на посещение одной из самых популярных достопримечательностей фонтана Треви.

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В обозримом будущем посмотреть вблизи на шедевр барокко сможет лишь ограниченное количество людей, предварительно забронировавших место на конкретное время. В перспективе не исключается введение входного билета. Администрация города объясняет свое решение постоянно растущим потоком туристов.

В настоящий момент к Треви невозможно подступиться, вне зависимости от сезона. Столичные власти всерьез взялись за самый "богатый" фонтан города, который ежегодно зарабатывает порядка 1,5 миллиона евро за счет брошенных суеверными туристами монет. В течение трех месяцев будет производиться чистка фонтана, на которую потратят почти 330 тысяч евро. Во время работ Треви окружат прозрачными панелями, расположенными в форме подковы, а бросить монетку можно будет в корзину с пешеходной дорожки.

По словам мэра, таким образом власти смогут рассчитать допустимое количество посетителей в фиксированный временной интервал. В дальнейшем, скорее всего, с туристов будут брать "символический" взнос в размере одного или двух евро, от которого освободят резидентов итальянской столицы.