В южнокорейском Чинджу проходит красочный фестиваль фонарей

В эти дни в южнокорейском городе Чинджу проходит Фестиваль фонарей на реке Намган, который снискал большую известность и популярность за свою красочность и веселую атмосферу.

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Фестиваль фонарей в Чинджу традиционно проходит в первой половине октября, и основные действия разворачиваются в вечернее время, когда источники света выглядят особенно эффектно.

Традиционно гвоздем мероприятия является парад на реке Намган. С наступлением темноты включается подсветка на тысячах больших и малых фонарей, стоящих на плавучих платформах по руслу реки, которая протекает через город. Это создает фантастическое зрелище. В нынешнем году девизом праздника стал лозунг "Свет надежды, освещающий мир".

Фонари Чинджу стали символом стойкости корейцев, боровшихся против воинственных японских захватчиков

Фестиваль фонарей в Чинджу имеет исторические корни и связан с Имчжинской войной в конце XVI-го века, когда корейцам пришлось отражать вторжение японских завоевателей. Тогда японцы осадили крепость Чинджу, а ее защитники в качестве военной хитрости стали широко применять фонари.

Некоторые фонари запускали по реке для передачи сообщений, другие в большом количестве размещали по периметру крепостных стен, создавая впечатления крупного гарнизона.

Современный фестиваль проводится ежегодно с 2000 г. и быстро завоевал популярность. В Южной Корее ежегодно проводится огромное количество подобных мероприятий. По некоторым данным, их количество в одном календарном году может превышать тысячу, но Фестиваль фонарей в Чинджу - один из самых известных и популярных в стране. Стоит признать, что это действительно очень красивое и необычное событие.

Чем удивят в этом году

В нынешнем году организаторы расширили программу мероприятий, включив в нее больше интерактивных элементов и современных технологий. Особое внимание уделено экологической составляющей - широко использованы энергосберегающие технологии и материалы, подлежащие вторичной переработке.

В целом же программу фестиваля можно разделить на четыре основных части: уже упомянутый парад фонарей на реке Намган, выставка традиционных и современных фонарей, мастер-классы для всех желающих по изготовлению фонарей и разного рода культурные представления - танцы, концерты, фейерверки и водное шоу с подсветкой.

Особой популярностью у посетителей пользуется традиция запускать по реке купленные или сделанные самостоятельно фонарики, на которых пишутся пожелания. Плывущие по водной глади реки Намган сотни светящихся фигур создают незабываемый ночной пейзаж.