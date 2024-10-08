Новый отель открылся рядом с Международным аэропортом Тбилиси

Бренд ibis открыл ibis Tbilisi Airport – первый отель под международным брендом в непосредственной близости от Международного аэропорта Тбилиси. Отель расположился в новом здании всего в пяти минутах ходьбы от крупнейшего аэропорта Грузии и предлагает 72 номера для размещения туристов, транзитных пассажиров и экипажей воздушных судов.

© Antenna Daily

Открытие ibis Tbilisi Airport продолжает стремительное развитие портфолио Accor в Грузии, которое в настоящее время насчитывает 11 отелей в стране. В ближайшие годы планируется открытие более 15 новых объектов. Новый отель стал первым совместным проектом Accor и Fujin Silk Properties LLC – ведущей компании по развитию гостиничного бизнеса, объединяющей инвестиции с Востока до Запада.

ibis Tbilisi Airport предлагает для размещения гостей 72 стильных номера различных категорий. Оформление выполнено в ярких, тёплых тонах с элементами из дерева. В каждом номере гости найдут все необходимое для работы и отдыха, включая оборудованное рабочее место, а также инновационную кровать Sweet Bed™ от ibis для самого комфортного сна. Усиленная звуко- и светоизоляция гарантирует тишину и спокойный отдых. Дизайн-проект отеля, разработанный Art Studio совместно с известным французским архитектором Клеманом Бланше, представляет дизайн-концепцию бренда ibis — Plaza, основанную на идее объединения внешнего мира и гостиничного пространства.

К услугам гостей – ресторан L’avion с блюдами грузинской и международной кухни и уютный бар с террасой. В инфраструктуру отеля также вошел современный фитнес-центр и комната для занятий йогой.

К услугам гостей – ресторан L’avion с блюдами грузинской и международной кухни и уютный бар с террасой

Для проведения корпоративных встреч, переговоров и других мероприятий ibis Tbilisi Airport предлагает четыре современных конференц-зала вместимостью до 60 человек, оборудованных профессиональной звуковой системой и экраном для трансляции видео и презентаций. Для удобства гостей на территории отеля предусмотрена парковка и комната для хранения багажа.

Новый ibis расположился всего в 15 километрах от Тбилиси. В шаговой доступности от объекта находится также железнодорожная станция и автовокзал. Любители шоппинга по достоинству оценят близкое расположение крупнейшего торгового центра в Грузии East Point – добраться до него можно всего за 15 минут на машине. Гости, остановившиеся в отелях бренда ibis, могут воспользоваться широким спектром вознаграждений, услуг и впечатлений в рамках ALL – Accor Live Limitless – глобальной программы лояльности, которая дарит приятные впечатления во время пребывания в отеле и не только.