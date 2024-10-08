Туристам не хватает номеров в отелях Таиланда

Поспешить с бронированием туров в Таиланд желательно не только туристам, планирующим отдых в новогодние даты, но и тем, кто собирается в поездки в ноябре-декабре. На предшествующие зимним праздникам месяцы в популярных отелях курортного острова Пхукет уже тоже наблюдается дефицит свободных номеров в отелях.

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«В The Marina Phuket Hotel 4* (пляж Патонг), а также в Kata Palm Resort & Spa (пляж Ката) нам не удалось найти свободных номеров standard. В Kata Palm можно предложить для двоих только не самое бюджетное размещение family, но и такие варианты у туроператоров под запрос – не на моментальном подтверждении», – привели примеры порталу TourDom.ru в турагентстве «Взяли_полетели» (г. Тверь). «Отказ пришел по гостинице Andaman Embrace Patong 5* на номер deluxe double, никаких доступных вариантов размещения не оказалось в Avani Plus Mai Khao 5* (пляж Май Хао)», – добавляет Анастасия Дюдина, руководитель турагентства Euphoria Travel (Санкт-Петребург).

По ее словам, проблемы с наличием свободных номеров на предновогодние даты есть и на курорте Као Лак в провинции Пханг-Нга, куда туристов доставляют трансфером из аэропорта Пхукета. В частности, не удалось забронировать отели Graceland Khao Lak Beach Resort 5* и Grand Mercure Khao Lak Bangsak 5*.

В онлайн-сервисе Level.Travel нам рассказали, что за первые 7 дней октября наблюдали вдвое больше случаев неподтверждения гостиниц на Пхукете, чем за первую неделю сентября. Чаще всего номеров не оказывается в Mandarava Resort & Spa 4*, Best Western Phuket Ocean Resort & Spa 3*, Karona Resort & Spa 4*.

А в туроператоре Let's Fly, входящем в «Слетать.ру» привели целый список отелей Пхукета, в которых на ноябрь уже невозможно забронировать размещение некоторых категорий. На пляже Ката: Centara Kata Resort 4*, Chanalai Garden Resort 4*, Chanalai Flora Resort 4*, Ozo Phuket 4*, The SIS Kata Resort 4*. На Кароне: Diamond Cottage Resort & Spa 4*, Centara Villas Phuket 4*, Paradox Resort Phuket 5*, Pullman Phuket Arcadia Karon Beach Resort 5*, Avista Grande Phuket Karon Resort & Spa 5*.

Ряд крупных туроператоров увеличили свои квоты в отелях таиландских курортов на зимний сезон – 2024/2025 по сравнению с прошлым годом. Однако, как видим, дефицит мест все равно сохраняется. Очевидно, сказывается конкуренция с рынками Китая и Индии, которые активно берут на гарантии большие блоки мест в отелях. Турпотоки из этих стран огромны, рейсов в Таиланд много, и отправляются они с высокой частотой, причем без ярко выраженной сезонности – на протяжении всего года. Китайские и индийские туристы обеспечивают гостиницам загрузку и в периоды, когда россияне или европейцы едут на отдых в Таиланд не столь активно, например в октябре или во второй декаде декабря.