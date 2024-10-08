Авиакомпания Qantas включила «фильм для взрослых» во время полета

Daily Mail: клиентам авиакомпании Qantas включили фильм для взрослых во время перелета
Пассажиры австралийской авиакомпании Qantas пожаловались, что во время перелета им показывали «фильм для взрослых», пишет Daily Mail.
Пассажиры рейса авиакомпании Qantas, летевшие из Сиднея в Токио, рассказали, что во время перелета на экранах мультимедийной системы показывали «фильм для взрослых». На борту в это время находились семьи с маленькими детьми, и просмотр такого контента вызвал недовольство среди людей.
Представитель авиакомпании заявил, что выбор такого фильма был связан с техническим сбоем, а также выразил сожаление по поводу случившегося. Мужчина добавил, что в компании теперь пересмотрят порядок выбора кино для показа на рейсах. Однако некоторые пассажиры не стали принимать извинения и потребовали выплатить им компенсацию морального ущерба.
Ранее пассажирок самолета авиакомпании Spirit Airlines не пустили на рейс из-за их внешнего вида.