В Каппадокии гиды водили туристов по фальшивым достопримечательностям

В Каппадокии гиды разработали новую мошенническую схему, водя туристов по несуществующим достопримечательностям. Как сообщает издание Turizm Güncel, некоторые туристические компании предлагают туры по «музеям» и «руинам», которых на самом деле нет.

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Иностранцам показывают места рядом с известной долиной Ихлара или демонстрируют город Гереме только издалека. Кроме того, туристов водят на склады, выдавая их за «подземный город».

Как отмечает издание, приезжие обычно не возражают против таких туров, так как не знакомы с регионом. Один из местных гидов сообщил, что люди, которые преодолели тысячи миль ради красоты Каппадокии, возвращаются домой, так и не увидев ее.

Местные туристические власти предупреждают, что подобные мошеннические схемы могут нанести серьезный ущерб репутации региона.