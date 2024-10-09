Инновация Промсвязьбанка вряд ли поможет сэкономить на турах за границу

Промсвязьбанк (ПСБ) анонсировал «уникальный механизм» расчетов российских компаний с иностранными контрагентами.

«Платежи за границу осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7», – заявлено на сайте ПСБ.

Суть схемы не раскрывается, обещается «своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей» в адрес партнеров «из любой страны».

Тема перевода денег за границу сейчас как никогда актуальна для туроператоров по выездному туризму. Из-за западных санкций платежи иностранным гостиницам и принимающим компаниям идут долго, а стоят дорого. Туроператорским компаниям приходится закладывать дополнительные издержки в свои внутренние валютные курсы, по которым они пересчитывают в рубли цены туров за границу. Прибавка к официальной ставке Центробанка составляет до 6,5% – туристам приходится платить за отдых дороже.

Руководитель одного из туроператоров рассказал порталу TourDom.ru, что уже около месяца общается с Промсвязьбанком по поводу возможности использования разработанной им модели. Однако ни одного реального платежа пока не было.

«Они готовы переводить деньги в любую страну, но перечень иностранных банков-партнеров пока крайне ограничен», – пояснил топ-менеджер.

На практике это означает, что получатель за границей должен открыть счет в одном из таких банков – процедура небыстрая и хлопотная, нужно собирать огромный пакет документов, проходить предварительную проверку – комплаенс. Договариваться с контрагентами, чтобы те пошли на такие сложности ради приема платежей от российской компании, непросто.

«Финансовые условия сотрудничества нам предложили довольно привлекательные, комиссия – 4 % от суммы платежа, что очень неплохо в нынешних реалиях. Но модель станет по-настоящему рабочей только когда число банков – партнеров за границей существенно расширится», – говорит специалист.

Суть своей схемы переводов ПСБ не раскрывает, называет ее своим ноу-хау, отметил глава туроператора. В некоторых деловых СМИ высказывается версия, что заявление об «уникальности» модели – не более чем маркетинговый ход банка с целью привлечь внимание к своему аффилированному партнеру, через которого проводятся платежи. Со временем компания А7 может попасть в поле зрения недружественных стран, на нее наложат санкции, и банку придется создавать новую аналогичную структуру.

В компании А7 нам затруднились ответить, сотрудничает ли уже с ними какой-либо из туроператоров. При этом пояснили, что российские компании осуществляют платежи в рублях, а конвертация в валюту происходит по курсу Банка России. В первый месяц работы обещают комиссию 2% (плюс НДС 20%) при сумме перевода до 100 тыс. долларов и 1,5% – если отправлять за границу более этой суммы.