В отпуск на экзотические острова лучше ехать осенью

Туроператоры рассказали россиянам, почему отдыхать на Мальдивах лучше осенью

Россияне могут отдохнуть на Мальдивах по приемлемым ценам до наступления высокого сезона, который стартует на экзотических островах уже с ноября. О стоимости туров для жителей РФ рассказали туроператоры.

Мальдивы позиционируются как круглогодичное направление, но высокий сезон традиционно наступает именно в начале ноября. В этот период цены в отелях повышаются в среднем на 20-25%. В зависимости от категории, концепции и логистической доступности отеля стоимость может вырасти на 50-70%. Авиабилеты тоже обходятся в высокий сезон на 20-40% дороже, чем в летнее время.

При этом некоторые отельеры на Мальдивах предлагают в ноябре – начале декабря специальные цены (СПО), сопоставимые с тарифами октября. Кроме скидок на размещение, СПО включает бесплатный трансфер, апгрейд питания и бесплатное проживание детей. Средний чек на туры на Мальдивы в период с октября по ноябрь составляет 545,8 тыс. руб., это на 10% больше, чем осенью прошлого года.

«Средняя продолжительность отдыха не изменилась – восемь ночей, а глубина бронирования в сравнении с 2023 годом сократилась на 17,5% до 1,5 месяцев», – уточняют туроператоры.

Самый «горячий» период на Мальдивах приходится на рождественские и новогодние праздники. Начиная с 20-х чисел декабря и до середины января цены на проживание по сравнению с «низким» сезоном могут быть больше в несколько раз.

Так что тем, кто хочет отдохнуть на Мальдивах по более низким ценам, лучше запланировать поездку в октябре – ноябре или весной – летом следующего года, советуют туроператоры. Вне сезона в популярных отелях легче забронировать базовые категории номеров и семейные виллы с двумя – тремя спальнями.