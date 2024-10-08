Туристы из РФ стали лидерами среди посетивших Монголию иностранцев

Монголия приняла за девять месяцев 2024 года 667 тыс. иностранных туристов, больше всего из них - граждане России, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщил национальный комитет статистики Монголии.

"По состоянию на начало октября 2024 года Монголию посетили 667 тыс. туристов, среди которых лидируют граждане РФ, КНР и Южной Кореи. Наблюдается рост турпотока осенью. Если в 2023 году в сентябре приехали 72 940 иностранцев, то в этом году - 92 775 человек", - привело данные статистическое ведомство.

По его информации, туристы, прилетающие в Монголию воздушным транспортом, приносят в экономику страны в среднем от $1 700 до $2 100. Путешествующие наземным транспортом тратят около $600. В 2023 году 651 тыс. иностранных туристов в Монголии вложили в ее экономику $1,3 млрд.

"Наибольшее число зарубежных туристов въехало в Монголию 2 июля 2024 года. В этот день страна приняла 5 174 человека. По предварительным данным, по итогам девяти месяцев 2024 года доходы от туристической отрасли Монголии превысили $1 млрд", - отметил комитет.

Правительство Монголии объявило период с 2023 по 2025 год "Временем посещения Монголии" и запланировало прием 1 млн туристов в год.