Зачем ехать на Шри-Ланку и что там посмотреть

В начале сентября Шри-Ланка раньше предполагаемого срока ввела упрощенный безвизовый режим для граждан 38 стран, в том числе и России. Он будет действовать до 31 марта 2025 года. Теперь путешественникам в аэропорту будут лишь ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда. Осенью в этом островном государстве как раз начинается туристический сезон. Чайные плантации, серфинг в теплых водах океана, завтраки из смузи-боулов со свежими фруктами, гуляющие по улицам вараны и павлины, черепашьи бухты и водные прогулки с китами — все это поможет побороть осеннюю меланхолию и скрасить серые дождливые будни. Как удобнее всего добраться до Шри-Ланки, что обязательно стоит включить в маршрут путешествия, где найти жилье и что попробовать из местной кухни — читайте в гайде «Ленты.ру».

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Что привлекает россиян на Шри-Ланке

О пляжном отдыхе и серфинге на Шри-Ланке слышали почти все. Как и о том, что раньше остров назывался Цейлоном, что там водятся киты и слоны и производят вкусный чай, что у каждого, кто там был, есть фотография из поезда, который идет по красивому арочному мосту через джунгли. Но помимо этого Шри-Ланка привлекает своей аутентичностью и самобытностью, еще не уничтоженной массовым туризмом, как во многих других популярных азиатских странах.

«По сравнению с Бали Шри-Ланка более свободная, и там намного меньше туристов. Возможно, из-за больших расстояний и более обширных территории. Если на Бали все кафешки заполнены, и чтобы туда попасть, надо стоять в очереди, то на Шри-Ланке тебе всегда будет место и в отеле, и в кафе, и на пляже», — Дина Васильева, российская туристка.

Еще одна туристка, Айза Дидарова, рассказала, что они с мужем рассматривали для поездки несколько направлений: Вьетнам, Индонезию, Таиланд и Египет, — но в итоге выбрали Шри-Ланку и ничуть не пожалели.

«Прекрасная природа, виды, океан, с людьми у нас тоже был очень приятный опыт общения. Единственное, что нам не понравилось, — это еда», — призналась она.

Россиянка Мария, которая провела на острове полтора месяца и работала в местном лагере для серфингистов, настолько влюбилась в это место, что собралась переезжать туда на ближайшие полгода.

«Шри-Ланка такая немного деревенская в сравнении, например, с тем же Бали, чуть более отсталая, но там очень классная природа. И остров очень большой. Там есть много вариантов, чем заняться: можно устроить себе пляжный отдых, а можно поехать в центр острова и попутешествовать. А еще там безумно крутой серфинг!»

Другие несомненные плюсы поездки на Шри-Ланку — прямые рейсы, отсутствие необходимости заранее оформлять визу, мягкий климат и дружелюбное отношение местных жителей к россиянам.

«В городе Нувара-Элия есть поселок, который называется Little England. Там я общалась с местными, и они мне говорили, что просто обожают российских туристов. По их словам, по сравнению с европейцами и австралийцами, у которых Шри-Ланка тоже популярна, мы самые цивильные и добрые. Короче, говорили: «Россия — наша любовь», — Дина Васильева, российская туристка.

Как добраться до Шри-Ланки

Из России до Шри-Ланки можно добраться прямыми рейсами. Зимой 2024-2025 годов чартером в Коломбо можно улететь из семи городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Новосибирска. Прямой рейс из столицы занимает около девяти часов.

Помимо «Аэрофлота», прямые рейсы на Шри-Ланку есть у авиакомпании Red Wings. С 28 октября по 18 мая самолеты из Москвы будут летать по понедельникам и пятницам.

68,9 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Коломбо на середину октября (прямой рейс «Аэрофлота», туда-обратно, без багажа)

Более дешевые варианты перелетов с пересадками можно найти у авиакомпаний Air Arabia (через Шарджу) или Etihad Airways (через Абу-Даби).

Согласно информации на сайте посольства Шри-Ланки, сейчас россияне могут бесплатно получить визу на 30 дней в аэропорту прибытия, оформлять заранее ничего не нужно. При себе достаточно иметь загранпаспорт, который будет действовать минимум полгода с даты въезда в страну, и миграционную карту, заполняемую по прилете. Кроме того, пограничники могут проверить обратный билет.

В какое время года лучше ехать

Туристический сезон на Шри-Ланке длится с ноября по февраль. Однако при планировании путешествия нужно учитывать, что в разных частях острова комфортное время наступает в разное время года. Например, в южную часть (Негомбо, Унаватуна, Хиккадува, Ахангама, Велигама или Мирисса) лучше ехать с ноября по март. С апреля в этом регионе начинаются дожди и сильная жара. А на северо-восточном побережье и в центре острова высокий сухой сезон — в августе и сентябре.

Самые дождливые месяцы на Шри-Ланке — апрель, май и начало июня. Среднегодовая температура на большей части острова — около плюс 30 градусов, хотя в горных районах она может опускаться до плюс 10

«Надо учитывать, что в горах на Шри-Ланке холодно. Если на пляже обычно держится температура плюс 30-40, то наверху острова максимальная температура — около плюс 15. Поэтому одежда для путешествия по Шри-Ланке должна быть очень плотная, непродуваемая, особенно если едешь на байке», — посоветовала Дина Васильева.

Два раза в год остров накрывают муссоны — ветры, характерные для тропических областей. На юго-западное и южное побережье муссон приходит с мая по сентябрь, а на северо-восточное — с октября по февраль. В центральной части Шри-Ланки самое сухое время — с января по апрель. Туристам, которые хотят наблюдать миграцию китов, лучше отправиться в поездку в декабре.

Сколько стоят туры на Шри-Ланку

«Шри-Ланка входит в топ-6 выездных направлений нашей компании в зимнем сезоне. Туры в эту страну пользуются популярностью благодаря оптимальному сочетанию стоимости и качества: люди хотят отдохнуть в тепле по доступным ценам, — рассказали в пресс-службе туроператора FUN & SUN. — Туристы привыкли к продолжительным перелетам и готовы открывать для себя новые страны, чтобы получить новые впечатления. Год-два тому назад время в полете было для туристов сдерживающим фактором».

Большинство путешественников выбирают пляжный отдых и покупают экскурсии на месте. Также из-за доступных цен растет популярность комбинированных туров.

274 тыс. рублей составляет средняя стоимость тура на двоих на 9 ночей

По данным FUN & SUN, тур на 9 ночей в пятизвездочный отель Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне с вылетом 11 ноября обойдется от 324 тысяч рублей. Аналогичный тур в пятизвездочный отель Radisson Blu Galle в Галле с вылетом 18 ноября будет стоить от 294 тысяч рублей. Чуть дешевле — от 261 тысячи рублей — предлагается тур в пятизвездочный отель Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort в Косгоде с вылетом 25 ноября.

Деньги, связь, транспорт

Местная валюта — шри-ланкийская рупия (1 рубль равен 3 рупиям). Удобнее всего в поездку брать наличные доллары. Небольшую сумму на первое время можно обменять в аэропорту, а затем пользоваться пунктами обмена. Еще один вариант — договариваться с менялами об обмене рублей на местную валюту в специальных чатах в Telegram (такой способ нельзя назвать легальным и стопроцентно надежным, но, по отзывам туристов, схема вполне рабочая).

Доллары нового образца на Шри-Ланке меняют по более выгодному курсу, чем старые купюры

Российские карты на Шри-Ланке не принимают, за исключением UnionPay. Ими получится расплатиться в некоторых туристических местах, но не во всех.

Сим-карту лучше всего покупать сразу же по прилете в аэропорту. Помимо этого, они продаются в киосках или офисах операторов. Самые популярные: Dialog, Mobitel и Airtel. Сами карты стоят около 150 рублей, а дальше придется доплатить за пакет интернета от 1000 рублей. Еще один удобный вариант — eSIM, которые есть, например, у Airalo, который дает активировать пакет данных через мобильное приложение. В крупных городах Шри-Ланки связь отличная, а вот при переездах с ней могут быть проблемы.

Самый популярный и удобный вид транспорта на Шри-Ланке — байки. Их аренда стоит от 100 долларов (около 9,2 тысячи рублей) в месяц. На короткий срок и в туристический сезон цены могут быть выше — например, недельная аренда обойдется примерно 40 долларов (около 3,6 тысячи рублей). Наличие международных прав редко интересует владельцев транспорта, однако при встрече с полицией могут возникнуть проблемы и придется заплатить штраф.

«С арендой байков у них пока что очень туго, в отличие от того же Бали, где их огромное разнообразие и предлагают на каждом шагу. На Шри-Ланке прямо нужно заняться поиском и потратить на это время. Сначала мы пытались найти байк, просто катаясь по городам на побережье, но нам привозили какую-то полную развалюху. После этого мы начали искать в интернете. Так что если понравится где-то какой-то байк, нужно сразу же брать номер телефона владельца, чтобы в будущем можно было именно у него продолжать его арендовать», — Дина Васильева, российская туристка.

По словам россиянки, отличный вариант байка для путешествия по острову — Yamaha NMax. Арендовать такой на две недели получится чуть больше чем за 16 тысяч рублей, но на нем будет комфортно передвигаться на большие расстояния. Еще удобнее будет поездка на машине — в центре острова довольно сложные дороги и много серпантинов.

«Фишка Шри-Ланки — это тук-туки, но для меня это просто был ужас. Это такая маленькая трехколесная машинка, открытая полностью. Эти тук-туки стоят вообще везде, и ты просто подходишь к водителю, говоришь, что тебе нужно доехать до какого-то места, и садишься туда. Они удобны тем, что в них можно погрузить чемодан. Но это будет очень медленно, очень жарко и отвратительно. Не факт, что водитель привезет тебя куда надо, не высадит посреди дороги и не обманет на деньги. Если есть возможность арендовать байк или машину, лучше это сделать», — порекомендовала Дина Васильева.

Для передвижения между городами удобно использовать автобусы и поезда, в центре острова и крупных городах работают сервисы такси PickMe и Uber. Любители экстрима также могут попробовать проехаться на так называемых крейзи басах. Эти автобусы нарушают все правила дорожного движения, дерзко подрезают водителей байков и тук-туков, внутри громко играет местная музыка, а пассажиры летают из стороны в сторону. Бесценный опыт обеспечен.

Где найти жилье

В основном туристы для поиска жилья пользуются знакомыми порталами Booking и Airbnb. Оплатить заранее картой российского банка не получится, но можно выбрать функцию «оплата на месте».

«Плюс такой схемы в том, что на месте можно даже договориться о скидке. Минус — мало отелей, которые сохраняют бронь без прикрепления карты. Цены все очень разные, в зависимости от того, насколько комфортный номер вы хотите и какой вид с балкона желаете. Один раз мы снимали бунгало с выходом к океану, и это было очень круто: засыпаешь и просыпаешься под шум воды. Стоило в переводе на рубли 1,5 тысячи в день», — поделилась своим опытом российская туристка Александра Внуковская.

5,5 тыс. рублей составляет средняя стоимость жилья в Хиккадуве в сутки (цена за двух гостей)

Разброс цен на жилье на Шри-Ланке огромный: от скромных маленьких отелей за 1,5-2 тысячи рублей в сутки до шикарных вилл за 30-50 тысяч рублей в сутки.

«Лайфхак для россиян, у которых нет карты иностранного банка, — найти владельцев апартаментов или вилл с Booking или Airbnb в интернете, узнать их личные номера телефонов или почты и написать им напрямую: "Привет, мы туристы из России, у нас нет возможности внести залог, но мы хотели бы арендовать у вас отель, комнату или виллу. Мы приезжаем в такие-то даты". Чаще всего, они соглашаются. Иногда это даже помогает получить скидку, потому что платформы берут сервисные сборы и так далее», — пояснила Дина Васильева.

По словам туристки, ее друзья вчетвером сняли огромную виллу с бассейном за 20 тысяч рублей в месяц.

Насколько на Шри-Ланке безопасно

Жители Шри-Ланки в целом относятся к иностранцам дружелюбно и приветливо, но уровень бедности в стране все-таки довольно высокий, поэтому туристам во время поездки следует быть бдительными. В темное время суток лучше не ходить по плохо освещенным улицам, телефоны и кошельки не держать на виду, не брать на пляж украшения и крупные суммы денег, а в отелях ценности убирать в сейф, а не в чемодан или под подушку.

«Ко всем туристам, которые оставляют кучу денег в стране, конечно же, местные жители относятся хорошо. Но я слышала от других россиян, что нередко бывают случаи воровства — это опять-таки из-за нищеты. Особенно на побережье, где люди живут очень бедно. Там они иногда обкрадывают номера», — отметила Дина Васильева.

Как в 2022 году Шри-Ланка пережила тяжелейший экономический кризис в истории страны В 2022 году Шри-Ланка столкнулась с самым серьезным политическим и экономическим кризисом со времен получения независимости от Великобритании. Недовольные отсутствием еды, медикаментов и бензина местные жители устроили протесты, требуя отставки правительства. Вскоре митинги переросли в массовые беспорядки: люди жгли дома, автомобили и мотоциклы членов правящей партии, а также врывались в правительственные здания, в том числе резиденцию президента страны Готабая Раджапакса, которому пришлось уйти в отставку. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Ранил Викрамасингхе. В июле 2022 года он занял президентский пост. Первые после массовых протестов 2022 года выборы были назначены на сентябрь 2024-го. Новым главой государства стал 55-летний лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке, представляющий партию марксистов. Политик обещал преодолеть продовольственный кризис в стране, а также привлечь инвестиции в сферу образования и здравоохранения. Его активно поддерживали студенты, учителя и рабочий класс.

Безопасность на дорогах — еще один важный момент, который стоит учесть во время поездки на Шри-Ланку. Туристов, которые впервые приехали в Азию, может сперва шокировать местная манера вождения: правила дорожного движения здесь соблюдаются редко, пешеходов на перекрестках не пропускают, поэтому переходить дорогу нужно очень аккуратно. На скутер лучше не садиться без шлема и уверенных навыков вождения. При аренде обязательно стоит сфотографировать его со всех возможных ракурсов, чтобы потом не пришлось оплачивать ничего лишнего.

В туристических местах, как и везде в мире, обитают мелкие мошенники, которые могут вымогать деньги за несуществующие услуги (например, за вход в места, где он бесплатный) или взвинчивать цены на сувениры.

На пляж не лишним будет захватить с собой головные уборы и солнцезащитный крем, а вечером — побрызгаться репеллентами (на Шри-Ланке водятся комары, которые переносят лихорадку денге).

Менталитет ланкийцев

Россиянка Александра Внуковская призналась, что она была в восторге не только от самой Шри-Ланки, но и от людей, которые там живут. Девушка посетила страну два раза и даже сыграла там свадьбу и не смогла вспомнить ни одного негативного момента, который бы омрачил путешествие.

«Местные объясняют это так: «Шри-Ланка либо принимает тебя, либо отвергает». Больше всего мне запомнилось, что люди вокруг очень хотят с тобой пообщаться, пригласить в гости и познакомить со всей семьей. Тебя все безумно рады видеть, улыбаются, машут руками, а когда ты делаешь то же самое в ответ, на их лице появляется безумная радость — я такого больше нигде не видела», — Александра Внуковская, российская туристка.

По словам путешественницы, ланкийцы — безумно добрые, дружелюбные и открытые люди, которые всегда готовы предложить помощь или чем-то угостить.

Другая российская туристка, Айза Дидарова, с ней согласилась.

«У нас не было никакого негативного опыта, отношение к россиянам там очень хорошее. Иногда, когда мы ездили на тук-туках и разговаривали с водителями, они говорили, что им очень нравится Россия и что они любят русских», — пояснила она.

А вот у россиянки Марии был другой опыт. С ее точки зрения, ланкийцы довольно меркантильные.

«Для них туристы — это просто ходячие кошельки, и это совершенно не скрывается. Плюс они намного, я бы сказала, более дикие, чем те же самые балийцы. И там ты не так комфортно себя чувствуешь, гуляя в очень открытой одежде. Тебе никто ничего не сделает, но не самые приятные взгляды там могут встретиться», — пояснила она.

Что стоит попробовать на Шри-Ланке из еды

Кухня Шри-Ланки похожа на индийскую, но она чуть менее острая. Ланкийцы также часто используют в готовке рис, кокосовое молоко и различные специи. Какие-то гастрономические изыски тут едва ли получится найти, но некоторые блюда туристам попробовать определенно стоит. Например, местного тунца и морепродукты, а также рис с карри. Эти блюда готовят практически везде: и в дешевых забегаловках, и в хороших ресторанах.

Кроме того, в меню часто встречаются роти — лепешки из пшеничной муки, которые бывают с начинками, например, из яйца, сыра или помидоров. Мелко нарезанные роти с курицей, морепродуктами, овощами или мясом называются котту роти.

Еще одно популярное блюдо — хопперсы — круглые лепешки из рисового теста, в которые заворачивают яйцо и жарят до образования хрустящей корочки. Другой любимый ланкийцами стрит-фуд — самосы — треугольные пирожки с мясной или овощной начинкой.

Любителям сладкого может понравиться местный десерт додол — кондитерское изделие из кокосового молока и рисовой муки.

«Азиатская еда достаточно специфичная для европейских рецепторов. Во-первых, там очень много специй, к которым мы не так привыкли, и много острого. Мы пробовали там разные блюда, и нам не понравилось. А еще они едят очень много риса, причем делают это руками. Это тоже было необычно для нас», — Айза Дидарова, российская туристка.

Путешественница добавила, что в отличие от местной, европейскую еду ланкийцы готовят вообще без специй, из-за чего она получается пресной. Кстати, найти заведения с привычной россиянам кухней в курортных городах острова не составит труда.

«На Шри-Ланке самые вкусные бургеры, которые я когда-либо ела. В Галле рекомендую к посещению кафе Petti-Petti и их бургер с куриной котлетой. А в Хиккадуве — кафе у океана под названием TiKi Burger. Бургер с королевскими креветками — это что-то невероятное», — поделилась впечатлениями Александра Внуковская.

Шри-Ланка пока еще не очень развита в плане инфраструктуры, и хорошие рестораны там встречаются в ограниченном количестве, предупредила Дина Васильева. Большинство находится на побережье.

«В местных тавернах ничего вкусного нет, и непонятно, как все это приготовлено. И, конечно, есть риск отравления. Мой топ ресторанов: CACTUS Ahangama, Ceylon Sliders Weligama, суши-ресторан, который открыл российский шеф-повар, — Kaiyo, Pasijou, La Boheme Unawatuna, Koha Surf Lounge, SkinnyTom’s deli, Hūkā Lounge Bar & Kitchen, Bahia. Это все заведения на побережье — современные, стильные, с приличным кофе и привычными нам блюдами», — Дина Васильева, российская туристка.

Что посмотреть на Шри-Ланке

Все побывавшие на Шри-Ланке туристы отмечают, что остров однозначно надо исследовать, чтобы максимально насладиться всем местным разнообразием: увидеть диких животных, посетить буддийские храмы и чайные плантации и проехаться на поезде по знаменитому девятиарочному мосту.

«Шри-Ланка великолепна тем, что она очень разная. Внизу — побережье и тепло, а чем выше поднимаешься, тем более разнообразной становится природа. Мы проехали остров практически полностью. Стартовали из города Галле — там сохранена старая архитектура, похожая на европейскую, есть маяк, порт, древние стены, маленькие улочки, кафешки, всякие заведения с верандами. Затем, если двигаться по часовой стрелке, начинаются серферские городки: Ахангама, Велигама и т.п. Далее, если ехать наверх острова через джунгли, открываются просто невероятно красивые чайные плантации», — рассказала Дина Васильева.

Как правило, больше всего впечатлений у туристов остается от посещения центральной части Шри-Ланки, где находятся все основные достопримечательности.

«Мы взяли трехдневную экскурсию на минивэне по центральной части острова. Ее посмотреть обязательно стоит! Мы ездили в буддийский храм, видели слонов, поднимались на башню Амбулувава, проехали по знаменитому мосту на поезде в городе Элла. Эти три дня поездки были прямо супернасыщенными», — призналась Айза Дидарова.

Последние два дня отдыха туристы жили в неофициальной столице Шри-Ланки Коломбо (официальная — Шри-Джаяварденепура-Котте). Но этот город им понравился не так сильно.

«Смотреть там особо нечего, магазинов никаких нет, разве что можно закупиться какими-то сувенирами, хотя, если честно, все это есть и на побережье», — заключила россиянка.

Такого же мнения придерживается и Дина Васильева:

«Коломбо — это прям какой-то Сингапур: огромные высотки, все стеклянное и супертехнологичное. Мы там пробыли всего лишь день, и я особо им не впечатлилась. Это обычный азиатский развитый мегаполис, там ничего такого особенного нет».

Обычно туристы используют Коломбо как промежуточную точку, чтобы оттуда добраться до более интересных мест.

Галле

Галле — портовый город, основанный в XVI веке португальцами, на смену которым пришли голландцы. Они построили собственный порт, который сейчас считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Галле удивительным образом сплетаются традиции западной архитектуры, оставшиеся с колониальных времен, и азиатские колорит и культура. С одной стороны — уютные небольшие улочки с брусчаткой, небольшие кафе, крепостные стены, часовая башня и церкви, а с другой — шумные рынки и непредсказуемый трафик.

«Изначально мы попали в Галле, когда просто проезжали мимо на байке, и, если честно, пришли в небольшой ужас. Это какой-то прямо огромный базар, где очень шумно и грязно. Нам было непонятно, в чем прелесть этого города. Но позже в отдельный день мы приехали именно в портовую его часть, и вот ее действительно стоит посмотреть. Европейским туристам этот город, наверное, покажется самым близким», — Айза Дидарова, российская туристка.

Девятиарочный мост

Фотографии с красивым мостом с девятью арками, который также известен как Небесный мост, — первое, что попадается на глаза туристам, которые ищут информацию о Шри-Ланке в интернете. Это одна из самых популярных достопримечательностей островного государства. Он расположен между железнодорожными станциями Элла и Демодара.

Строительство моста началось в период, когда Цейлон был британской колонией. Удивительно, что при его возведении использовались только кирпич, камни и цемент. По одной из версий, так получилось, потому что сразу после начала строительных работ грянула Первая мировая война, и всю сталь, предназначенную для этого моста, отправили на военные нужды Британии. Но местные жители решили все же закончить проект, используя подручные материалы.

Чтобы проехаться по мосту, нужно купить билет в железнодорожной кассе. А если хочется просто сделать его фотографии, можно дойти пешком от станции Элла (часть пути пролегает через джунгли).

Канди

Примерно в полутора-двух часах езды на байке от Эллы находится второй по величине город Шри-Ланки, а также ее религиозная и культурная столица — Канди. В первую очередь он известен как один из священных буддистских городов, где находится храм Зуба Будды.

Еще одна известная достопримечательность, которая расположена вблизи города, — Королевский ботанический сад, один из крупнейших в Азии. Цветущие клумбы, диковинные растения, дом орхидей, сад специй, свисающие с деревьев летучие лисицы, живописные пруды и мосты — все это, определенно, стоит того, чтобы добраться из любой точки острова.

В саду есть мемориальная аллея из растений, посаженных известными политическими и культурными деятелями, посещавшими Шри-Ланку. В их числе — Николай II и Юрий Гагарин.

Примерно в 30 километрах от Канди расположен храмовый комплекс Амбулувава (храм четырех религий). На его территории есть впечатляющая башня, которая возвышается над живописным высокогорьем. Наверх туристы поднимаются по открытой винтовой лестнице, которая постоянно сужается. Любителям пощекотать себе нервы понравится, а вот боящимся высоты лучше туда не идти.

Анурадхапура

Город, основанный в X веке до нашей эры, был столицей первого сингальского королевства на острове. Это идеальное место для знакомства с историей Юго-Восточной Азии и буддизма. Добраться до него можно из Коломбо на автобусе или такси.

В старой части города находятся многочисленные памятники древности: руины дворцов, дагобы, террасы, барельефы и древнейшее дерево Махабодхи — место паломничества буддистов. Оно выращено из ветви священного дерева Бодхи в Индии, под которым, согласно легенде, Будда обрел просветление.

Территория комплекса огромная, пешком ее осматривать будет проблематично, поэтому можно воспользоваться услугами таксистов или тук-тукеров.

Пик Адама

Пик Адама (или Шрипада, в переводе с сингальского — «гора бабочек») высотой 2,2 тысячи метров — священное место для буддистов, индуистов и мусульман. На вершине горы расположен «след ноги» Будды — согласно легенде, именно в этом месте он коснулся земли во время посещения острова. Индуисты также почитают гору, потому что они признают в Будде человеческое превращение Вишну (одного из трех верховных богов), а мусульмане верят, что след ноги принадлежит Адаму, который был низвергнут из рая и упал на землю именно в этой точке.

На гору совершают восхождения не только паломники (пик — с декабря по апрель), но и многочисленные туристы — в первую очередь, чтобы посмотреть удивительной красоты рассвет. Путь к вершине занимает около трех часов, поэтому стартовать надо примерно в час-два ночи. В дорогу обязательно нужно взять теплые вещи и шапку, так как на вершине холодно и ветрено. По отзывам туристов, дорога не самая сложная и особой подготовки не требует. По пути встречаются кафе с чаем и едой. Платить за восхождение не нужно, но можно оставить пожертвование монахам.

Добираться до пика Адама удобнее всего из города Хаттон. До него можно доехать из Коломбо на автобусе или поезде. Еще один ближайший поселок — Наллатаннии, который находится примерно в трех-четырех часах езды от Канди.

Слоновий питомник Пиннавела

Туристический городок Пиннавела находится между Коломбо и Канди. Он известен тем, что там расположен приют для диких слонов, работающий с 1975 года. Изначально туда отправляли слонов-сирот и раненых зверей, найденных в джунглях.

Туристам предлагают не только посмотреть на слонов в их естественной среде обитания, но и увидеть, как они купаются, и даже покормить слонят из бутылочки (для этого надо приехать в питомник утром). Но стоит учитывать, что все эти активности платные.

Добраться по слоновьего питомника можно на поезде или машине из Коломбо или Канди.

Курорты Шри-Ланки: Хиккадува, Унаватуна, Велигама, Мирисса

Пляжи Шри-Ланки более дикие, чем в Таиланде или на Бали. Чаще всего они песчаные, с крупными волнами и отбойным течением. Для серфинга они подходят больше, чем для купания. Попробовать покорить волны можно в Хиккадуве, Ахангаме, Велигаме или Унаватуне. Новичкам советуют Велигаму, а более продвинутым серферам — Мириссу.

«В Велигаме есть огромный пляж для серфа, рекомендую его посетить. Встать на доску захочется в любом случае, главное — не забыть взять с собой SPF 50+ . На целый день удовольствие вам обеспечено», — Александра Внуковская, российская туристка.

Курорт Хиккадува на юго-западе острова часто сравнивают с деревней Арамболь в Гоа, где любят отдыхать удаленщики, тусовщики и творческая молодежь и хорошо развита туристическая инфраструктура. А еще это самый популярный курорт Шри-Ланки у россиян: там есть серф-школы с русскоговорящими инструкторами, меню в заведениях часто дублируется на русском, а продавцы в магазинах могут удивить соотечественников знанием некоторых фраз. Помимо серфинга, здесь можно заняться дайвингом (в Хиккадуве расположен красивый коралловый риф) и поплавать с черепахами.

Унаватуна знаменита своими песчаными пляжами, которые входят в топ лучших в мире. Сюда приезжают на отдых не только серферы, но и семьи с детьми, а также любители медитации и йоги. Для туристов работают гостевые дома, магазины, кафе, бары, офисы экскурсионных бюро, и есть все необходимое. Из Унаватуны удобно добираться до Галле, который находится всего в пяти километрах.

В маленьком городке Мирисса находятся популярная «инстаграмная» (Instagram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) локация — пальмовый утес, небольшой порт и станция, с которой туристов возят смотреть китов.

«Одно из самых ярких впечатлений на Шри-Ланке — как мы ездили смотреть китов. Я вообще не рассчитывала, что смогу увидеть их в теплой стране. Мы арендовали катерок и просто поехали в открытое море, очень далеко от берега. И к нам приплыла огромная стая китов! Они были не гигантские, которые машут хвостами, как на картинках, а совсем маленькие. Но они как будто знали, что приедут туристы, и показывали нам какие-то фигуры», — Дина Васильева, российская туристка.

Советы туристам

Главная рекомендация для туристов — ехать на Шри-Ланку без завышенных ожиданий на суперлюксовый отдых формата «все включено» с роскошными пятизвездочными отелями. Этот остров больше подходит для активных путешественников, которым интересно не сидеть на одном месте, а много ездить.

«Это бедная азиатская страна — когда ты это осознаешь и держишь в голове, ты не разочаровываешься. Очень многие туристы, с кем я общалась, которые были на Шри-Ланке и кому там не понравилось, говорили, что там ужасно грязно, шумно и так далее. Но, несмотря на это, там очень много классных мест и каких-то особенностей, на которые можно обратить внимание, если быть готовым к определенным реалиям», — предупредила Айза Дидарова.

Что еще важно знать

Розетки на Шри-Ланке отличаются от российских — у них британский разъем. Можно взять с собой переходник или попросить его на ресепшене в отеле. Движение на острове левостороннее. В супермаркетах нет привычных россиянам и европейцам продуктов, большинство брендов — местные. Кроме того, в страну не стоит ехать за шопингом — банальные пляжные принадлежности, купальники и шлепанцы там купить получится, а вот эксклюзивные дизайнерские изделия и наряды — вряд ли. Алкоголь запрещено употреблять в общественных местах. Купить его можно в специальных магазинах с вывеской Wine shop или Wine store. На Шри-Ланке очень трепетно относятся к статуям или изображениям Будды. К ним лучше не поворачиваться спиной — такой жест демонстрирует неуважение. При входе в храмы нужно закрывать плечи и колени (как женщинам, так и мужчинам) и снимать обувь. В качестве сувениров из Шри-Ланки везут свежие фрукты, чай, специи, кокосовое масло, аюрведическую косметику и деревянные маски. Во время путешествия по острову лучше всегда иметь при себе наличные, так как карты в маленьких сувенирных магазинах и кафе принимают редко. Не получится ими расплатиться и с водителями тук-туков. Отношение ко времени у ланкийцев отличается от российского: иногда ждать меню и официанта в ресторане или такси придется более получаса. Это просто местная особенность, с которой надо смириться.