Когда упадут цены на отдых в Турции

Правительство Турции активно работает над снижением инфляции, что в перспективе может положительно повлиять на стоимость туристических услуг для россиян. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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«Вероятно, цены стабилизируются на уровне 2024 года или снизятся на 5–10 %», – спрогнозировал аналитик.

Эксперт отметил, что снижение цен на отдых в Турции вполне возможно, учитывая текущие усилия по стабилизации экономической ситуации.

Как подчеркнул Артем Деев, борьба с инфляцией в Турции может отразиться на ценах, включая сферу туризма. Он также выразил мнение, что в 2025 году ожидается небольшое снижение стоимости отдыха в пределах 5–10 % или стабилизация на уровне 2024 года. По его словам, значительного падения цен ждать не стоит, передает РИАМО.

Ранее сообщалось о возможности доработки закона о туристическом налоге в России, который должен вступить в силу в 2025 году. Планируется, что ставки налога будут устанавливать муниципалитеты, если они решат его внедрить.