Рейсы в Египет запланировали четыре авиакомпании

Обширный объем перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх заявлен в зимнем сезоне – 2024/2025 из Сочи. Из аэропорта Адлер полетят три российские авиакомпании – AZUR air, «Уральские авиалинии», Red Wings и одна египетская – AlMasria Universal Airlines. Туры в Египет доступны для бронирования у шести туроператоров – Anex, Fun&Sun, Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar, «Интурист».

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По двум египетским маршрутам повезет туристов авиакомпания AZUR air. В Шарм-эль-Шейх перевозчик будет летать с периодичностью 2 раза в неделю, в Хургаду – один. Турпакеты на основе этих рейсов предлагают своим клиентам Anex и «Интурист».

Полетную программу на оба курорта Красного моря поставит в зимнем сезоне и авиакомпания «Уральские авиалинии». В Хургаду рейсы заявлены по воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх – по средам. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun&Sun.

Red Wings и AlMasria Universal Airlines решили ограничиться одним египетским маршрутом. В расписании Red Wings – рейсы в Хургаду по понедельникам. AlMasria собирается летать в Шарм-эль-Шейх по четвергам. Этими самолетами будут добираться до курортов клиенты компаний Pegas Touristik, Coral Travel и Sunmar.

Таким образом, в ноябре общее число рейсов в неделю достигнет семи, из них четыре вылета заявлено в Шарм-эль-Шейх и три – в Хургаду. Это существенно больший объем перевозки, чем из других крупных городов. В частности, из Перми на зиму-2024/2025 анонсированы всего три чартерные цепочки в Египет, причем все они – с частотой раз в 10–11 дней.

Некоторые турагенты считают, что запланированный объем воздуха из аэропорта Адлера в Египет слишком велик и превышает спрос. Однако в конечном итоге интерес к направлению и уровень продаж будут зависеть от ценовых предложений туроператоров.

Ранее TourDom.ru писал о полетных планах авиакомпаний и туроператоров по маршрутам на курорты Красного моря из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми.