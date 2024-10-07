Российский туроператор отменил туры в Венесуэлу

Туроператор TEZ TOUR подтвердил «ТурДому» отмену полетной программы в Венесуэлу на блоках венесуэльской авиакомпании Conviasa. Информация об этом появилась в телеграм-чатах в пятницу – специалисты заметили, что из системы бронирования туроператора исчезли туры в Венесуэлу с вылетом после 14 октября. И так как самолеты Conviasa отправляются из Москвы в Порламар (остров Маргарита) с периодичностью раз в 2 недели по воскресеньям, это вызвало вопросы, что будет с турами на 27 октября и в последующие даты.

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«С 28 октября полетная программа в Венесуэлу будет прекращена. Это связано с резким увеличением себестоимости перевозок, что сделало направление нерентабельным», – рассказали нам в пресс-службе перевозчика.

Таким образом, в ближайший день вылета, 13 октября, туристы отправятся в Венесуэлу, как и планировалось, а вот те, кто забронировал туры с вылетом 27 октября и далее, получили сообщения об отмене. Им туроператор вернет деньги.

На туристическом рынке выдвигают разные версии того, почему туроператор не договорился с перевозчиком. По одной из них венесуэльская компания допускает крупные сбои в расписании, что не устраивает партнера. По другой, более вероятной, сказалась сильная конкуренция со стороны чартерной программы, которую на венесуэльский остров Маргарита в интересах Pegas выполняет авиакомпания Nordwind. Как утверждают наблюдатели, эти туры обходятся туристам дешевле. Не исключено, что TEZ TOUR попытался договориться с Conviasa о более привлекательных тарифах, но не достиг успеха и предпочел свернуть сотрудничество, чтобы не нести потери. В пользу этой версии говорит тот факт, что в прошлом году TEZ TOUR в похожей ситуации отменил туры в ОАЭ с перелетом на блоках Air Arabia.

При этом TEZ TOUR – не единственный туроператор, свернувший сотрудничество с Conviasa. Год назад от блоков мест на венесуэльских рейсах отказался «Интурист». В компании сочли, что выгоднее взять на места на рейсах Nordwind на Кубу.

«Это позволяет делать еще и комбинированные туры с посещением Мексики и Доминиканы, так как с Кубы туда есть рейсы».

Что касается Венесуэлы, то сотрудничество пока на паузе – это также обьясняют «негибкостью» венесуэльского перевозчика.

Ранее «ТурДом» писал о планах Conviasa летать из Каракаса в китайский Гуанчжоу через Москву. В расписании Внуково рейсы уже появились.