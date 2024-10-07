Курс слабеет: стоит ли сейчас покупать тур на Новый год?

За месяц рубль ослаб к доллару почти на 6,5 руб., а в последние дни его падение ускорилось. Официальный курс американской валюты, установленный Банком России на завтра, – 96,01 руб., что на 1,14 руб. больше, чем на сегодня.

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Удорожание валюты – не единственный, но существенный фактор, влияющий на стоимость туров за границу. Туроператоры и крупные сети турагентств, с которыми пообщался корреспондент портала TourDom.ru, в один голос говорят: бронирование новогоднего отдыха за границей идет значительно активнее, чем годом ранее. В одной из компаний поделились цифрами:

«Число заявок, поступивших с августа по октябрь, в 2 раза, а по некоторым направлениям и в 3 раза больше, чем в аналогичный период 2024-го».

Однако сейчас перед туристами встала дилемма: поспешить ли с покупкой и оплатой туров за рубеж на новогодние даты, чтобы застраховать себя от дальнейшего роста цен, или же выждать, рассчитывая на разворот на валютном рынке и укрепление рубля. Некоторые предпосылки к такому укреплению есть – в прошлый четверг ЦБ объявил, что с сегодняшнего дня, 7 октября, на протяжении месяца будет продавать валюту в объемах, в 25 раз превышающих прежние показатели, что может поспособствовать некоторому удешевлению доллара и евро.

«Опытные туристы сейчас не откладывают бронирование новогоднего отдыха в долгий ящик», – прокомментировал топ-менеджер одного из крупных туроператоров.

Чем ближе к зимним праздникам, тем выше риск, что в популярных отелях на зарубежных курортах попросту не останется мест или интересующих категорий номеров. В пример можно привести курортный остров Пхукет в Таиланде, где уже в середине сентября ощущался дефицит доступного размещения в востребованных гостиницах. Кроме того, надо иметь в виду, что многие отели применяют динамическое ценообразование – стоимость номеров оперативно меняется в зависимости от текущего спроса и предложения, ближе к дате заезда она, как правило, заметно растет, так как нераспроданных вариантов становится все меньше. Поэтому, даже если туристы дождутся «доллара по 90 руб.», может получиться так, что платить за гостиницу в иностранной валюте придется значительно больше, а выигрыш на курсе в итоге превратится в убыток.

Ранее мы писали о том, что у туроператоров в разы увеличились показатели раннего бронирования туров и глубина продаж.