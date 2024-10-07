Туристам в Турции показывают фальшивые достопримечательности

В Турции обнаружили агентства, продающие туры ниже себестоимости. Секрет «бизнес-идеи» прост: согласно источникам, такие организации проводят экскурсии по «музеям» и «руинам», которых на самом деле нет.

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К примеру, гостей могут отправить в место, близкое к долине Ихларе, но не в сам каньон, где некогда жили византийские монахи. Или туда, откуда город Гёреме только виден, так и не завезя непосредственно в этот главный туристический центр Каппадокии. А то и вовсе водить по складу, выдавая его за подземный город. Приезжие, как правило, не понимают обмана, ведь они просто не знают местности и к экскурсиям относятся как к дополнительному блюду к пляжному отдыху.

Все это приводит к тому, что люди проделывают тысячи километров, но возвращаются домой, по сути, так ничего и не увидев. Да еще и заплатив за обман свои кровные.

Мошенничество не только сделало туристов жертвами, но и, как считают местные, нанесло ущерб имиджу страны, что в конечном счете привело и к потере доходов. Сами агенты и гиды, работающие честно, говорят, что для аферистов необходимо ввести наказание. Пока они борются своими силами, но не слишком успешно.

Ранее «ТурДом» писал, что турецкая туркомпания не дождалась от российского агента оплаты за организованную экскурсию.