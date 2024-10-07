В Китае въездной турпоток превысил выездной в период праздников

Темпы роста въездного туризма в Китае во время каникул по случаю Дня образования КНР в этом году превысили показатели выездных путешествий. Как пишет CGTN, партнер сети TV BRICS, это произошло благодаря политике 144-часового безвизового транзита и ряду инициатив, направленных на улучшение условий для иностранных туристов.

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Отмечается, что число бронирований туров из зарубежных стран выросло на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди государств, откуда чаще всего приезжают туристы – Малайзия и Таиланд, причем последний входит в тройку лидеров по объему турпотока в КНР.

Чтобы привлечь путешественников из-за рубежа, запускаются новые международные авиарейсы между туристическими городами Китая и другими странами. Например, число государств, откуда прибывают туристы в Чжанцзяцзе, увеличилось со 133 в 2019 году до 171 в этом году.

Сами жители КНР в период общенациональных каникул также активно путешествуют по стране. Особый интерес у внутренних туристов вызывают города с богатым культурным наследием и историческими памятниками, такие как Пекин, Ханчжоу, Сиань, Нанкин и Тайюань.

Ранее, 1 октября, жители Китая отметили главный государственный праздник – День образования КНР. Тогда же началась так называемая «Золотая неделя» – время, когда вся страна уходит на ежегодные каникулы. В выходные дни по всему Китаю проходит множество праздничных мероприятий.