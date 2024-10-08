Авиакомпания Emirates отменила рейсы между Дубаем и Тегераном

Авиакомпания Emirates отменила рейсы по маршруту Дубай - Тегеран, запланированные на вторник. Ранее отмененные рейсы в Ирак и из него возобновлены, сообщил эмиратский флагманский перевозчик.

"После проведения операционного анализа Emirates возобновила рейсы в/из Ирака (Басра и Багдад). <...> Рейсы Emirates в/из Ирана (Тегеран) отменены 8 октября 2024 года. Клиенты, следующие транзитом через Дубай с конечным пунктом назначения в Тегеране, не будут допущены на посадку в пункте отправления до 15 октября 2024 года", - говорится в заявлении авиакомпании.

В понедельник авиакомпания Emirates сообщила о намерении возобновить полеты в Иран и Ирак с 8 октября. Рейсы между Дубаем и Бейрутом были приостановлены до 15 октября. Как отмечается в заявлении перевозчика, он продолжает следить за ситуацией в регионе, взаимодействуя с соответствующими органами власти.