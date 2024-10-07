Ксения Собчак оценила отдых в Азербайджане

Телеведущая и блогер Ксения Собчак отправилась в Азербайджан. В поездке она взяла интервью у бизнесмена Эмина Агаларова, а заодно оценила туристическую привлекательность страны и ее столицы.

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«Я все чаще слышу, что Баку – это новый Дубай, что Азербайджан невероятно быстро развивается и что какая-нибудь Турция даже для среднего российского туриста – это прошлый век. Тут еще и министр Решетников заявил, что в прошлом году Азербайджан занял первое место среди стран, куда хлынул российский турист. Я турист не самый рядовой, но и от народа отбиваться не хочу, поэтому решила исследовать люксовую сторону Баку», – рассказала Ксения Собчак о планах на поездку.

По прилете блогер иронично огорчилась, что ее встретил на личном автомобиле Эмин Агаларов, поэтому она не смогла оценить «наглость» бакинских таксистов. Далее спутники отправились в один из самых элитных клубов города Fomo и ресторан B4, где средний чек составляет порядка 60 долларов (около 6 тыс. руб.).

«Это дорогое заведение для Баку», – уточнил бизнесмен.

«Я по дешевым и не хожу», – парировала Ксения Собчак.

Далее пара отправилась в главный отель города – Four Seasons. Номера здесь значительно дешевле, чем в Москве. Снять комнату в среднем стоит от 200 до 500 долларов за ночь (от 20 до 50 тыс. руб.). Но для обзора блогер выбрала президентский люкс. Отдых в таких апартаментах стоит от 2200 долларов (около 210 тыс. руб.) в сутки.

«В целом в Баку много хороших отелей. Помимо Four Seasons есть и Marriott, и Hilton», – добавил Эмин Агаларов.

Не обошла стороной Ксения Собчак и тему шопинга. За покупками она отправилась в Port Baku Mall – один из крупнейших торговых центров с мировыми брендами. В отличие от Москвы здесь люксовые бутики не закрывали, так что многие россияне отправляются в столицу Азербайджана не только за впечатлениями, но и за брендовыми вещами.

Также в рамках поездки бизнесмен прорекламировал проект Sea Breeze Resort, в котором принимает участие. Это курортный комплекс на берегу Каспийского моря в Баку. Эмин Агаларов рассказал, что планируется добавить в туристическую составляющую еще и игорную. Казино помогут сделать комплекс круглогодичным.