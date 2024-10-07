От туристов на Пхукете не будут требовать наличия миллиона на банковском счете
Туристическая ассоциация Пхукета опровергла недавние сообщения о том, что для въезда на таиландский курортный остров туристам нужно будет показать наличие на счете не менее 300 тыс. батов (около 900 тыс. руб.).
«Информация не соответствует действительности. Губернатор провинции Пхукет Сопхон Суваннарат и Иммиграционное бюро аэропорта Пхукета подтверждают – никакой проверки банковских счетов прибывающих на остров туристов не предусмотрено. Пхукет рад приветствовать всех гостей», – сообщается в официальном письме ассоциации.
29 сентября в издании thephuketnews.com появилась публикация, вызвавшая естественную тревогу у тех, кто планирует отдых на Пхукете. Якобы тайский курортный остров «задыхается» от наплыва гостей и пора применять меры в отношении чрезмерного туризма, вводя финансовый ценз.