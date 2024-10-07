От туристов на Пхукете не будут требовать наличия миллиона на банковском счете

Туристическая ассоциация Пхукета опровергла недавние сообщения о том, что для въезда на таиландский курортный остров туристам нужно будет показать наличие на счете не менее 300 тыс. батов (около 900 тыс. руб.).

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«Информация не соответствует действительности. Губернатор провинции Пхукет Сопхон Суваннарат и Иммиграционное бюро аэропорта Пхукета подтверждают – никакой проверки банковских счетов прибывающих на остров туристов не предусмотрено. Пхукет рад приветствовать всех гостей», – сообщается в официальном письме ассоциации.

29 сентября в издании thephuketnews.com появилась публикация, вызвавшая естественную тревогу у тех, кто планирует отдых на Пхукете. Якобы тайский курортный остров «задыхается» от наплыва гостей и пора применять меры в отношении чрезмерного туризма, вводя финансовый ценз.