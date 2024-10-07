Турагент объяснил эскалацию на Ближнем Востоке для туристов Кубани

Краснодарский эксперт по туризму Елена Каск объяснила, по какой схеме нужно действовать туристам, которые собираются на отдых в Арабские Эмираты, Катар, Азию и острова стран Индийского океана. Именно путешествия в эти привлекательные для отдыха места проходят в небе Израиля, Ирана и Ирака.

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Авиакомпании начали срочно перестраивать расписание и менять воздушные траектории. Сейчас расписание стабилизировалось. Росавиация дала «добро» на дневные полеты по определенному коридору. Ограничения распространили на месяц.

«На данный момент рисков нет. В ситуации постоянных форс-мажоров туризм существует уже пять лет, алгоритмы действий есть. Авиакомпании показали умение действовать оперативно и подстраиваться под обстоятельства. Именно из-за подобных историй я настоятельно рекомендую брать авиабилеты для круизов хотя бы за день до старта круиза (а лучше за два). Никаких прилетов день в день! Лайнеры никого не ждут, уходят, опоздания из-за задержек и отмен рейсов никого не будут волновать. Догнать лайнер в следующем порту может быть или проблематично, или невозможно в ряде случаев. Можно сэкономить на отеле до круиза, а потом остаться на берегу», ― объясняет эксперт по туризму Елена Каск.

Кроме того, туристам советуют внимательно следить за рейсами из-за возможных значительных программ; по возможности брать билеты по возвратному тарифу; не совершать импульсивных действий, следить за происходящим, хладнокровно принимать решения исходя из развития событий; быть готовыми к изменениям и иметь план Б.