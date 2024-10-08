По данным исследования, позволить отдых за границей смогли 6% семей

Только около трети (29,7%) российских семей проводят отпуск в туристических поездках, 19% гостят у родственников, 3,3% семей отдыхали прошлым летом в глэмпинге. Об этом говорится в результатах исследования Российского союза туриндустрии (РСТ) совместно с Национальной родительской ассоциацией, презентация которых состоялась на пресс-конференции в ТАСС.

"21% жителей Российской Федерации вообще не выезжали в отпуск. От слова совсем. Те, кто выезжали, 70% провели свой отпуск в России. Но отпуск они провели не в туристических поездках. Это были поездки к бабушкам, поездки на дачу", - рассказала советник президента РСТ по развитию детского и молодежного туризма Олеся Мулиер.

По данным опроса, позволить себе отдых за границей смогли 6%, при этом большинство семей, отдыхавших в России, провели отпуск на даче (33,5%) или отправились в самостоятельные путешествия "дикарем" (33,9%). Равное количество семей (по 16%) выбрали отдых "остаемся дома" и "дети в лагере, а родители дома". В исследовании отмечается, что 18% российских семей готовы потратить на путешествия до 20 тыс. рублей на одного члена семьи. От 20 тыс. до 30 тыс. рублей могут потратить 16% семей, от 30 тыс. до 40 тыс. рублей - 12%, от 50 тыс. до 60 тыс. рублей - 11%.

Большинство россиян (97,4%) уверены, что для стимулирования семейного туризма нужны государственные меры поддержки, 95% считают, что старшему поколению при организации семейной поездки также должны предоставляться дополнительные льготы.

Более половины (57,7%) уверены, что на государственном и муниципальном уровнях должны создаваться программы лояльности, льготные и программы субсидирования, а также другие преференции для развития семейного туризма.

При этом подавляющее большинство (93,3% семей) либо не слышали о компенсациях за детский отдых, либо их не получали. Воспользовались компенсацией всего 6% участников опроса. Согласно опросу, гораздо больший объем скидок, которыми пользуются семейные путешественники, предоставляют туроператоры (23%), почти по 20% опрошенных пользуются скидками и акциями авиакомпаний и акциями на железнодорожные поездки, 12,6% - скидками и акциями отелей и других средств размещения. Самые желанные скидки на отдых для семей с детьми - это специальные условия на авиаперевозку (22%), скидки туроператоров (21%), детский тариф на ребенка до 17 лет при размещении в гостинице (19%), скидки на железнодорожную перевозку (17%).

Большинство опрошенных участников профессионального сообщества назвали главным условием развития семейного отдыха в стране комплексные меры на государственном уровне по повышению его доступности. Они должны включать законодательное регулирование самого понятия "семейный туризм", государственное субсидирование поездок, адаптацию туристической инфраструктуры под нужды семей с детьми, пожилыми родственниками и членами семьи с ограниченными возможностями, разработку программ лояльности, льгот и преференций для этого вида туризма, отметили в РСТ.

Об исследовании

В исследовании приняли участие около 3,5 тыс. человек. Многие вопросы анкеты предполагали несколько вариантов ответа на один вопрос. Подавляющее большинство респондентов - это женщины с детьми (91,7%), проживающие в разных регионах России.

По словам Мулиер, главная цель опроса - разработать предложения для органов государственной власти, которые учтут интересы путешествующих семей, включая многодетных.

"Результаты опроса подчеркивают важность поддержки семейного туризма. Они также дали довольно реалистичную картину того, как отдыхает среднестатистическая российская семья. И пока эта картина неутешительна, наша задача - определить стимулы развития этого вида отдыха и повысить его доступность", - сказала она.

Исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА) Лариса Санатовская также отметила, что результаты мониторинга среди семей с детьми говорят об острой необходимости разработки отдельных законодательных норм и поддержки внутреннего семейного туризма.