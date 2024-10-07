Цены на отдых в Турции заметно снизятся к лету

В следующем году цены на отдых в отелях Антальи не только не вырастут, но даже снизятся. Такой прогноз сделал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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По его словам, российским туристам нужно подождать около 10 месяцев. К этому моменту будут заметны результаты стабилизации экономики Турции, над которой сейчас работает Минфин республики, что приведет к снижению стоимости номеров в отелях и удешевлению услуг.

«Жалобы российских туристов на цены закончатся в следующем году. По мере того как программа дезинфляции, реализуемая министром финансов и казначейства Мехметом Шимшеком, будет успешной, число претензий к дорогому отдыху уменьшится. Но необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев», – рассказал эксперт.

По его словам, не только россияне отказываются от поездок на турецкие курорты, но и сами турки. Для них путешествие по родной стране тоже значительно подорожало. Однако власти борются с этой тенденцией.

Впрочем, статистика пока говорит об обратном. Так, рост инфляции в Турции только за последний месяц составил почти 3%, а за год показатель увеличился на 50%. Это, естественно, ведет и к подорожанию отдыха на местных курортах. По данным Института статистики Турции (TUIK), отдых в отелях за год подорожал на 65%. При этом прогноз пока неутешительный – ожидается и дальнейший рост инфляции и цен.

У экспертов турбизнеса схожее мнение. Например, президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу также рекомендовал туристам не ждать дешевой Турции. Он отметил, что сейчас в отрасли наблюдается дефицит кадров, поэтому сервис падает, а цены на отдых растут. Чтобы изменить ситуацию, нужно увеличить число сотрудников на 50–60%, но это также потребует существенных финансовых вложений. А издержки, естественно, заложат в стоимость номеров для постояльцев.