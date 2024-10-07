Российские туристы встретят 2025 год в Таиланде и Египте

Российские туристы встретят 2025-й в Таиланде и Египте. Об этом пишет КП со ссылкой на туроператоров и сервисы онлайн-бронирования. В ближнем зарубежье больше всего гостей из России примут наши соседи - Абхазия (спрос на неё вырос в 2,5 раза, благодаря более выгодным ценам, чем в Сочи. Также гостей из России ждут в Белоруссии, Грузии, Узбекистане и Азербайджане.

Активно соотечественники собираются на Новый год в Таиланд. На королевство в Юго-Восточной Азии приходится 28% всех бронирований. Далее в списке Египет, Эмираты, Китай, Турция, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы и Куба.