Куда омичи с детьми предпочитают летать на отдых в осенние каникулы

В дни осенних школьных каникул жители Омской области предпочитают выбирать непродолжительные путешествия для отдыха с детьми. Об этом «ФедералПресс» рассказала директор турагентства Анастасия Дядич.

«Этой осенью у омичей популярны туры выходного дня в Санкт-Петербург, есть недорогие предложения на 3–4 дня на прямых рейсах. В октябре начали появляться интересные предложения на 4–6 ночей в Сочи, туры с проживанием и питанием по цене перелета», – поделилась информацией глава турагентства.

Анастасия Дядич также отметила, что многие омичи предпочитают лететь на отдых за границу глубокой осенью парами.

«В основном это Турция, хорошие отели на 5–6 ночей. В это время такие отели дешевле и гостей меньше – отлично для короткого романтического отдыха», – добавила Дядич.

В дни каникул из зарубежных туров пользуются популярностью Египет и Дубай.

Напомним, что авиакомпания S7 задержала вылет самолета из новосибирского международного аэропорта Толмачево в Дубай. Причиной такого решения стало указание Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств.