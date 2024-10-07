Более одной тысячи российских туристов побывало в КНДР в 2024 году

Более 1 тыс. туристов из РФ посетило КНДР в 2024 году. Об этом информировало генеральное консульство РФ в Чхонджине.

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"Генконсул Олег Кощеев сообщил, что в 2024 году в КНДР побывало более тысячи туристов из России, из них около 400 посетили Расон и провинцию Северная Хамгён (Хамгён-Пукто - прим. ТАСС)", - говорится в публикации на сайте миссии.

Дипломат 6 октября выступил с приветственным словом на первом Международном марше дружбы "Катюша-2024". Это мероприятие состоялось благодаря администрации Приморского края, а также туристической и общественной организациям при содействии народного комитета города Расон. Российские туристы прошлись по маршруту горы Сахян и осмотрели Расон.

"Событие было посвящено освобождению Кореи от японских милитаристов и окончанию Второй мировой войны", - информировали дипломаты.

Российская туристическая группа состояла из 97 человек. В месте старта к ним присоединились местные любители ходьбы. В начале мероприятия было отмечено, что "прорыв в сфере туристической деятельности" стал примером динамичного развития отношений РФ и КНДР.