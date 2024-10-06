Снос легендарного отеля Tropicana превратят в шоу для туристов

Снос знаменитого отеля и казино Tropicana в Лас-Вегасе (США), намеченный на ночь со вторника на среду, 9 октября, решено превратить в фееричное шоу, пишет fox5sandiego.com.

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Во время демонтажа здания управляемым взрывом в небо взмоют 150 светодиодных и 550 пиротехнических дронов, которые осветят всю картину фейерверками. Для столь масштабного действа организаторам пришлось запрашивать специальное разрешение у Федерального управления гражданской авиации США, а также заблаговременно предупреждать через СМИ жителей города о предстоящей «громкой» акции.

Отель и казино Tropicana долгие годы были одним из символов американской «столицы греха и азарта». Комплекс возведен 67 лет назад, в 1957 году, и считался тогда самым дорогим и роскошным курортом Лас-Вегаса. Строительство обошлось в огромную по тем временам сумму – 15 млн долларов. Первое время после открытия Tropicana подозревалась в связях с организованной преступностью – часть доходов от бизнеса якобы поступала известному гангстеру Фрэнку Костелло. Впоследствии, после неоднократных смен собственников, отель и казино периодически фигурировали в полицейских сводках из-за того, что их «контролировала мафия».

В Tropicana снимались сцены из культовых голливудских кинокартин «Крестный отец», «Да здравствует Лас-Вегас» с участием Элвиса Пресли, «Бриллианты навсегда» из серии фильмов о Джеймсе Бонде и многих других.

Комплекс не принимает гостей с апреля, здание признано аварийным. Освободившийся после сноса земельный участок в 14 га отдадут под строительство бейсбольного стадиона и нового курорта.