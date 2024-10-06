Иран отменил все авиарейсы до утра 7 октября

Иранские власти распорядились отменить все авиарейсы из страны до утра понедельника, 7 октября. Об этом пишет ISNA со ссылкой на главу Организации гражданской авиации Исламской Республики Джафара Язарлоу.

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"Рейсы из аэропортов страны будут отменены с 21:00 (20:30 по Москве. – Прим. ред.) сегодняшнего дня до 06:00 (05:30 по Москве. – Прим. ред.) завтрашнего дня", – уточняется в публикации.

При этом ограничения Росавиации на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака действуют до 3 ноября.

До этого решение о закрытии воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока было принято на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю 1 октября.

В связи с этим авиакомпаниям России пришлось строить новые маршруты. К примеру, рейсы из Москвы и Екатеринбурга планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.