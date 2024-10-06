Российская туристка заявила об отсутствии русофобии в Грузии

Интерес российских туристов к Грузии неуклонно увеличивается, и, согласно отзывам отдыхающих, местное население стало относиться к гостям из России более доброжелательно. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на данные о туристических потоках и мнениях путешественников.

В 2024 году россияне потратили в Грузии около 209 миллионов долларов, что вывело их на второе место по численности среди иностранных туристов. С апреля по июнь страну посетило значительное количество россиян — каждый пятый гость в этот период оказался гражданином РФ. В целом за год число российских туристов достигло 623,9 тысячи человек.

Москвичка Алла делится положительными впечатлениями о своем пребывании в Тбилиси:

«Грузины были очень приветливы и охотно помогали. Местные жители с радостью общались и проявляли заботу». Другой туристкой, Алина, отметила, что грузины часто переходили на русский язык, когда узнавали о ее происхождении: «Я была приятно удивлена, когда на улицах Тбилиси постоянно слышалась русская речь».

Специалисты в туристической сфере также отмечают снижение антироссийских настроений в Грузии. Проявления неприязни, такие как граффити на стенах, быстро устраняются, что свидетельствует о стремлении местных жителей к гармонии и взаимопониманию.