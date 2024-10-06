Туристы не улетели из Москвы в Египет, прибыв в аэропорт на три часа раньше

С утра воскресенья, 6 октября, в зоне вылета терминала С аэропорта Шереметьево творился настоящий коллапс. Из-за более чем часовых очередей к стойкам регистрации и на досмотр как минимум десять пассажиров опоздали на рейс SU 426 «Аэрофлота» в Шарм-эль-Шейх (Египет) отправлением в 08:50.

© tourdom.ru

«Мои туристы прибыли в здание аэровокзала за 3 часа до вылета. Онлайн-регистрация была сделана заранее, оставалось только сдать багаж, но времени не хватило. Самолет улетел без них», – рассказала порталу TourDom.ru турагент Юлия Калинина.

О схожей ситуации нам сообщила руководитель одной из туркомпаний, подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» Ольга Ф. Ее туристы прошли регистрацию на рейс в Шарм-эль-Шейх в 07:30, за 1 час 20 мин до отправления лайнера. Однако они надолго застряли на предполетном досмотре – к сканерам проверки ручной клади скопились огромные очереди, работало лишь три рамки, через которые пропускают пассажиров. На самолет туристы не успели.

В кол-центре аэропорта Шереметьево нам подтвердили: наплыв людей сегодня действительно очень большой. Там сообщили, что регистрация на рейс SU 426 была открыта еще в 02:50, за 6 часов до вылета, и порекомендовали прибывать в здание аэровокзала заблаговременно.

Тем не менее вопросы и к аэропорту, и к «Аэрофлоту» остаются. На онлайн-табло Шереметьево указано: «Приезжайте за 3,5 часа до вылета в терминал С», на сайте нацперевозчика совет пассажирам обтекаемый:

«Постарайтесь прибыть на регистрацию заранее» – никаких временных рамок не приведено.

Тем более непонятно, в чем вина тех, кто, получив посадочный талон в положенные сроки, не попал на самолет из-за слишком долгого ожидания предполетного досмотра.