АТОР: россияне не отменяют запланированные туры на Ближнем Востоке

При этом в случае дальнейшей эскалации вероятно сокращение продаж путёвок.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Российские перевозчики находятся под давлением, потому что в вечернее и ночное время они обязаны облетать воздушную территорию Ирана. Это привело к изменениям полётов на Ближний Восток и на острова Индийского океана. Но на фоне всего этого те же местные перевозчики, особенно из Арабских Эмиратов, пока летают по прежним маршрутам, время в пути, например, в Эмираты составляет четыре часа 45 минут. Сами туристы из-за того, что большинство туров на ближайшие даты уже были забронированы около месяца назад, практически не отменяют свои поездки. Но задают вопросы, как быть, если небо будет закрыто. К счастью, закрытие воздушного пространства Ирана просто приводит к лишнему часу в пути. На мой взгляд, в ближайшие дни покажут, будет ли Израиль отвечать на атаку Ирана. Если это произойдёт, то, конечно, мы прогнозируем, что продажи могут снизиться. С другой стороны, делать стопроцентные предположения тоже не нужно».

2 октября российские авиакомпании перенесли рейсы в Дубай. Это было сделано из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Представитель Организации гражданской авиации Джафар Язарлоу объявил о полной отмене рейсов в исламской республике до утра 3 октября.

«Победа» задержала шесть вылетов из Москвы, «Уральские авиалинии» изменили время вылета из Екатеринбурга, «Аэрофлот» отменил рейс Москва — Дубай — Москва. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Казахстанские авиакомпании будут облетать воздушное пространство Ирана. Рейсы в Джидду оттуда продолжаются без изменений, но будут пересмотрены в случае эскалации военной активности.

1 октября Тегеран атаковал Израиль несколькими сотнями баллистических ракет. Обстрел можно было наблюдать в том числе с территории Кипра.