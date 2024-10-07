Сколько стоит отдохнуть в Омане и советы для отличного путешествия

Оман — это удивительное место на Аравийском полуострове, где гармонично сочетаются древняя культура и живописные ландшафты. Здесь вы сможете увидеть всё: бескрайние пустыни, величественные горы, лазурные пляжи и старинные крепости. Несмотря на свою экзотичность, Оман остаётся сравнительно малоизвестным туристическим направлением, что делает его особенно привлекательным для тех, кто ищет новые впечатления. Прямые рейсы и отсутствие визы упрощают поездку. Об отдыхе в Омане: ценах на туры и главных особенностях подробнее можно узнать на сайте Туристас.

С начала зимнего сезона 2024 года Oman Air возобновляет прямые рейсы из Маската в Москву, делая страну ещё более доступной для российских туристов. В прошлом году Оман посетили около 20 тысяч россиян, многие из которых использовали Маскат как транзитный пункт. Однако растущий интерес к Оману объясняется его уникальными природными богатствами, безопасностью и культурными достопримечательностями. Здесь можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и экскурсиями в древние города и походами по горам.

Лучшее время для визита — с ноября по март, когда стоит мягкая и комфортная погода. Летняя жара и высокая влажность могут усложнять путешествие, но зелёные пейзажи Саланы особенно впечатляют в этот период.

Цены на отдых варьируются: 7 ночей в отеле Intercontinental Muscat 5* в начале ноября будут стоить от 244 тысяч рублей на двоих, а отель Muscat Gate Hotel 3* в декабре обойдётся в 141 тысячу. Проживание в Grand Hyatt Muscat 5* в конце ноября — от 206,8 тысяч рублей, а в Wyndham Garden Salalah Mirbat 5* — от 256,7 тысяч. Тур в Ramada Encore Hotel 4* на ноябрь будет стоить от 170,1 тысяч рублей, а в Radisson Blu Hotel Muscat 4* — от 207 тысяч на двоих.