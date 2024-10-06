Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоголя на турецких курортах

Турецкие отели, работающие по системе «все включено», не собираются вводить ограничения употребления алкогольных напитков. Об этом РИА Новости сообщил координатор по СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санджар.

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По его словам, в Турции не хотят идти по пути ряда испанских курортов, где запретили употреблять алкоголь.

«На данный момент в Турции отсутствует проблема злоупотребления алкоголем. Да, здесь могут применяться какие-то меры, чтобы ограничить количество выбрасываемого мусора, но ограничений в употреблении алкоголя не будет», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост турпотока на одном из направлений.