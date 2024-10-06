Российские туристы стали чаще летать в Азию

Аналитики отметили рост бронирований перелетов россиян в азиатские страны в октябре и ноябре 2024 года.

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Лидером по росту стал Вьетнам, где доля бронирований выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек на авиабилеты во Вьетнам снизился на 27%, а 15% бронирований приходится на семьи с детьми. В Малайзию бронирования выросли 50%, при этом каждый десятый путешественник отправляется с детьми, а средний чек снизился на 33%.

Еще один страна которая полюбилась россиянам осенью - это Таиланд. Бронирования в эту страну выросли на 4%, каждый пятый путешественник отправляется с детьми, а средний чек снизился на 26%.