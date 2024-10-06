Туристов на курортах Хургады ждет спад жары

В Египте, несмотря на наступивший октябрь, продолжается лето. Редакция поинтересовалась, какая сейчас погода на курортах Хургады и прогнозом на ближайшее время. Составили для туристов краткую памятку, что надо обязательно положить в чемодан.

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Погода в Египте: тепло и комфортно

В октябре на курортах Красного моря, пожалуй, самая лучшая погода. Дневные температуры – около 30–32 градусов, при этом особой жары не чувствуется из-за ветра. В Хургаде сегодня в самые знойные послеполуденные часы ожидают не более 31 градуса. Ночью будет прохладнее +25…+26. В Шарм-эль-Шейхе, как обычно, на 1–2 градуса больше. По прогнозам, такая погода сохранится на весь месяц. Только в ноябре столбик термометра опустится ниже 30 градусов.

На пляжах весьма комфортное время для любителей позагорать – безоблачное небо и обдувает морской бриз. Нет необходимости каждые 5 минут вставать с шезлонга и охлаждаться в бассейне или море, как это происходило летом. Вода уже начала остывать, но российским туристам при 24–25 градусах она по-прежнему кажется достаточно теплой. Солнечная активность в начале октября на треть меньше экстремальных значений – ультрафиолетовый индекс в полдень поднимается до УФ-8 по шкале от ноля до 11+.

Что взять на курорт

Нередко можно видеть, как улетающие в Египет туристы сдают в багаж большие чемоданы. Если оставить в стороне модников, которым надо выгулять свои наряды, то набор туриста можно ограничить несколькими базовыми вещами.

Первое – купальный костюм. Второе – положить майку-шорты и сланцы для дневных прогулок. Гуляя в октябре после полудня по туристическим локациям, чувствуешь, что солнце еще сильно припекает.

После его захода просто тепло. Если пройтись по улицам Хургады, видно, что мужчины вечером нередко предпочитают классические шорты и гавайские рубашки, а дамы – брючные костюмы и платья. На курорте все-таки. Молодежь – все также в легкой дневной одежде. Если вдруг в какой-то день подует прохладный ветер, достаточно накинуть на плечи тот же джемпер, в котором вы прилетите, и надеть кроссовки.

В первый проведенный на пляже день туристы зачастую получают солнечные ожоги. Поэтому флакон защитного крема или лосьона будет не лишним. Нет предпочтений в брендах – купите любой из тех, что всегда есть в лавочках при отеле. Там же присутствуют гель алоэ вера и другие средства для обожженной кожи.

По ночам туристы уже могут спать с выключенным кондиционером, открыв балкон или окно. Для спасения от комаров, которые также не любят жару, стоит прихватить фумигатор – вещица маленькая, но может здорово пригодиться. Хотя в отелях обычно ежевечерне проводят комплексную обработку при появлении летающих насекомых, жалобы на кровососущих все-таки поступают.

И да, важный аксессуар – солнцезащитные очки. От яркого солнца и бликов на воде глаза очень быстро устают. Для детей обязательно прихватите панамку или бейсболку, впрочем головной убор будет нелишним и для взрослых.

Ранее TourDom.ru написал про рейтинг туроператоров по Египту, который был составлен на сезон зима-2024/2025 по отзывам турагентств. Последние ориентировались на запросы своих туристов и учитывали географию полетных программ из российских городов. Редакция также выяснила, что на время осенних каникул стоимость турпакетов на египетские курорты с вылетом из Москвы подросла.