Туристов ждут выставки и фестивали на Дне города в Тбилиси

В столице Грузии с размахом отмечают День города – «Тбилисоба». Концерты, выставки, гастрономические и винные фестивали проходят сразу на нескольких площадках в историческом центре Тбилиси. Корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе совершил большую прогулку по праздничному маршруту. Путешествие по нарядно и ярко украшенным уголкам грузинской столицы начинается с площади Орбелиани. Экспозиция «Дары осени» сразу превратилась в центральную фотозону. Мимо сочных фруктов в сочетании с букетами бархатных цветов пройти без улыбки невозможно.

«Столько добродушных лиц, столько красивого всего, так устроено все хорошо. Просто приятно. Это самый лучший праздник. И самое главное, что Господь посылает и хорошую погоду всегда в этот день», – поделилась впечатлениями посетительница фестиваля Людмила Стукалова.

«Я помню, как еще школьником специально из Телави приезжал на этот праздник. Прошло много лет, и теперь сюда прихожу вместе с семьей», – рассказал участник фестиваля Вато Ватиашвили.

Песни звучат с малых и больших сцен. Рядом десятки павильонов со всем, что любят туристы. Особым спросом пользуются мини-диорамы: тбилисские балкончики и двери подъездов.

«Я думаю, что все, что здесь представлено, – это городской колорит на ладони. Ведь мы все выросли среди разных балкончиков в наших дворах. Даже чувствуется их дух», – отметила участница фестиваля Кети Нозадзе.

Вино на празднике подают в настоящих глиняных кувшинах – квеври. Все по правилам, как в Кахетинском погребе марани. В павильоне можно продегустировать сорта традиционного напитка, а рядом поесть мясо прямо с углей.

Устоять перед ароматом шашлыка невозможно, тем более если у мангала самый известный шашлычник Кахетии. Ведь все знают, что в Восточной Грузии это блюдо номер один. Секреты приготовления блюда повар раскрывать не стал. Но отметил: никакого маринада и приправ.

«В шашлыке важно, чтобы он не подгорел и не был сухим. Ну а жарим мы его на натуральной виноградной лозе. И это тоже придает свой аромат», – рассказал шеф-повар Георгий Мгебришвили.

Прогулка по праздничному городу займет не один час. В пути повстречаются и сказочные герои, и уличные музыканты. Для полного погружения можно покататься на фаэтоне.

Обезьянка Абу и попугай Гриша – тоже гости праздника «Тбилисоба – 2024», и они поздравляют всех с именинами города.

Именины города будут отмечать два дня. Завершающим аккордом первого стала церемония присвоения звания «Почетный тбилисец». В списке – известные врачи, педагоги, деятели науки и искусства.