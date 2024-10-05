Ученый рассказал, когда человек полетит в дальние космические путешествия

Человечество может начать осваивать другие галактики в ближайшие 200-500 лет. Такой прогноз сделал учёный Георгий Успенский в разговоре с РИА Новости.

«Для полётов к звёздам, а тем более для полётов по Галактике, современная космонавтика не имеет технических средств. Здесь нужна новая энергетика», — считает эксперт.

Более современные технологии в будущем позволят создать необходимые для дальних полётов новые типы связи и навигации, а также возможности обеспечить безопасности экипажа.

«Одним из возможных путей решения этих проблем может быть гравитационная космонавтика», — добавил Успенский.

Как считает учёный, первым шагом станет полное освоение Солнечной системы, за которым последуют полёты к ближайшим звёздам. Лишь спустя 200-500 лет будет возможен прорыв в межгалактические пространства. Успенский сравнил этот технологический скачок с запуском первого искусственного спутника Земли, который открыл новые горизонты в исследовании космоса.

Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос — ими стали миллиардер и бизнесмен Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.