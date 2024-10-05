Визовый центр Португалии увеличил сроки рассмотрения заявлений

Визовый центр Португалии сообщил об увеличении возможных сроков рассмотрения заявлений на получение шенгена. Теперь на этот процесс может уйти до 60 дней. Следовательно, период увеличили более чем на 2 недели. И это уже после окончания летнего сезона, который традиционно является пиковым для дипломатов. Отмечается, что заложенное время не включает в себя сроки, необходимые для доставки документов из регионов в Москву и обратно.

Центр просит планировать путешествие с учетом этой информации. На самом деле срок рассмотрения заявления на визы может быть заметно дольше. Известно, что некоторые заявители ждут документы с июля. В то же время центр подчеркивает, что новые заявки вообще не будут приниматься до 15 октября. Причина, по которой было принято это решение, на официальном сайте организации не раскрывается.

Вероятно, основной причиной является кадровый вопрос. Еще летом взаимные высылки дипломатов привели к острому дефициту сотрудников и консульство Португалии распорядилось не давать новые места на подачу. Действующие сотрудники не справлялись с объемом. И это притом что Португалия не входит в топ популярных у туристов стран Шенгенского пространства. Большинство туристов пытаются получить европейскую визу в дипмиссиях Италии, Испании и Франции.

Как ранее писал TourDom.ru, визовый центр Испании сообщил туристам об изменениях предъявляемых требований к документам при подаче на визу. С 1 октября все заявители старше 18 лет обязаны предоставлять выписку из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о трудовой деятельности за последние 10 лет.