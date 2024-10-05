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Одна из лучших авиакомпаний мира продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Emirates, которая в 2024 году была признана одной из лучших авиакомпаний мира, продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Известная авиакомпания продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком
© Lenta.ru

Уточняется, что рейсы в Ирак и Иран и из этих стран остаются отмененными до 7 октября включительно.

«Пассажиры, следующие транзитом через Дубай с конечными пунктами назначения в Ираке и Иране, не будут допущены к путешествию в пункте отправления до 8 октября 2024 года», — добавили в авиакомпании.

Кроме того, до 15 октября самолеты Emirates не будут летать по маршруту Дубай — Бейрут. Тем временем в столицу Иордании Амман рейсы возобновятся с 6 октября.

Ранее стало известно, что Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации. Нововведение распространяется на рейсы из Дубая, а также в эмират и через него.

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Emirates