Посол Мозамбика: страна заинтересована в запуске прямых рейсов в Москву и другие города РФ

Мозамбик испытывает большой интерес к запуску прямых рейсов в Москву, а также прочие города России, заявил посол африканского государства в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха.

"Мне бы очень хотелось, чтобы рейсы "Аэрофлота" были запущены из Москвы или Минеральных Вод в (столицу Мозамбика. – Прим. ред.) Мапуту", – цитирует его ТАСС.

Ранее "Аэрофлот" вновь запустил прямые рейсы из Москвы в город Денпасар, который расположен на острове Бали (Индонезия). Это произошло после перерыва в полетах, который длился с 2020 года. Причиной для этого послужила пандемия коронавируса.

Вместе с тем Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР, в том числе между их столицами. Глава Минприроды РФ Александр Козлов уточнил, что российскую сторону интересовало направление Новосибирск – Москва – Пхеньян. Он подчеркнул, что все будет зависеть от туристического потока и заинтересованности людей.