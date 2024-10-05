Туроператоры не зафиксировали массовой отмены туров на Ближний Восток

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что не наблюдает аномального количества запросов на аннулирование туров в страны Ближнего Востока, несмотря на конфликтную обстановку. Как отмечает «Парламентская газета» со ссылкой на ассоциацию, иностранные авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы в регион по расписанию.

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Конфликт обострился 1 октября, когда Армия обороны Израиля заявила о запуске ракет с территории Ирана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезной ошибкой со стороны Ирана. На фоне происходящего Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям временно избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак. Однако иностранные авиаперевозчики, летающие по маршрутам Ближнего Востока, продолжают работу без сбоев.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подтвердил, что массовых аннуляций туров пока не зафиксировано, хотя некоторые российские авиакомпании изменили маршруты для обеспечения безопасности полетов, что привело к незначительным задержкам. По его словам, воздушное пространство Ирана играет важную роль для российских перевозчиков, поскольку оно является кратчайшим путем не только на Ближний Восток, но и на популярные острова Индийского океана.

Мурадян также напомнил, что с октября 2023 года продажа туров в Израиль и Иорданию была официально запрещена, однако некоторые россияне продолжают самостоятельно бронировать перелеты и жилье в этих странах.

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