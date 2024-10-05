Мозамбик заинтересован в запуске прямых рейсов в Россию

Мозамбик проявляет большой интерес к запуску прямых рейсов в Москву и другие российские города. Об этом сообщил журналистам посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха.

"Мне бы очень хотелось, чтобы рейсы "Аэрофлота" были запущены из Москвы или Минеральных Вод в [столицу Мозамбика] Мапуту", - сказал дипломат на полях форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности".

По его словам, отсутствие прямых рейсов между Россией и многими странами африканского континента, включая Мозамбик, "сейчас является вызовом для развития сотрудничества".

О форуме

Форум "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" состоялся на Ставрополье 4-5 октября. Он проводится ежегодно Северо-Кавказским институтом - филиалом РАНХиГС с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Общественной палаты РФ.