В Иране появится более 160 новых туристических объектов

По случаю Всемирного дня туризма и начала Недели туризма в Иране была запущена реализация 167 проектов в индустрии гостеприимства общей стоимостью более 166 миллионов долларов (15,7 миллиарда рублей). Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

© unsplash

В торжественной церемонии принял участие министр туризма страны Сейед Реза Салехи-Амири. Он подчеркнул необходимость наращивания инвестиций в отрасль для раскрытия рекреационного потенциала Ирана.

Программа включает в себя строительство отелей, апартаментов, гостевых домов, ресторанов и туристических центров, расположенных в 31 провинции. Площадь возводимых объектов превышает 712000 квадратных метров. Благодаря реализации инициативы будет создано 2300 новых рабочих мест.

Кроме того, в настоящий момент на стадии разработки находится еще 2700 проектов, связанных с путешествиями. После их ввода в эксплуатацию появится более 100000 рабочих мест. Эти показатели являются результатом совместной работы правительства Ирана и частного сектора.