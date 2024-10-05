Какие сувениры не стоит вывозить из-за рубежа: топ неожиданных запретов

Из отпуска так и хочется привезти что-то, что будет навевать приятные воспоминания. Но даже незатейливая и на первый взгляд безобидная ракушка может стать причиной очень больших проблем и больно ударить по кошельку в виде штрафных санкций. Разбираемся, что не стоит везти из разных стран в качестве сувенира.

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Египет

Подводный мир Красного моря считается одним из самых красивых и разнообразных в мире. Это настоящий рай для любителей снорклинга. Но не пытайтесь пронести с собой в багаже часть подводных красот. Правительство Египта очень трепетно относится к природе, ведь известно, что коралл за год вырастает всего лишь на 1 см.

И если бы не высокие штрафы для туристов, подводный мир Красного моря изрядно бы поскуднел. За ракушку или коралл турист рискует получить штраф в $ 1000. А для особо алчных путешественников, пытающихся вывезти слишком много, всё может обернуться депортацией.

Однако обработанные ракушки можно приобрести в сувенирных лавках. При этом обязательно сохраните чек о покупке – как доказательство того, что памятная вещь в ваших руках добыта законным путём. То же самое относится и к антикварным предметам: на всё должен быть соответствующий документ от продавца.

Греция

На территории страны сохранилось много исторических памятников античных времён. И даже маленький камешек из Акрополя или из Кносского дворца Миноса превратится в денежное наказание.

В местных сувенирных лавках продаются точные копии, если вам захочется приобрести что-то античное. Но и на существенные покупки всё равно берите товарные чеки, чтобы избежать проблем на таможне.

Турция

Трудности могут возникнуть с дорогими вещами – например, с коврами ручной работы. На них продавцы обязаны выдавать покупателям соответствующие сертификаты и чеки.

Ценители антиквариата должны заранее озаботиться тем, чтобы получить разрешение от Министерства культуры на вывоз предметов старше 50 лет. Под запретом вывоз холодного оружия – старинных сабель, клинков и кинжалов.

ОАЭ

Некоторые кораллы могут оказаться редкими и находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому, если вы не уверены в исключительной ценности сувенира, лучше не рисковать и оставить его только в памяти.

Что касается местной фауны, то под запретом на вывоз любые семена растений (особенно пальм). Арабские благовония и специи лучше провозить в фабричных упаковках с соответствующими этикетками. Роскошные изделия из драгоценных металлов – только с сертификатами и товарными чеками.

Страны Латинской Америки

Будьте крайне осторожны с покупкой снеков и местных шоколадок, особенно если не слишком сильны в английском языке. В состав некоторых могут входить наркотические вещества растительного происхождения. За это можно получить не просто штраф, а реальный тюремный срок.

Италия

Особенно сильно страдают от туристов пляжи Сардинии. Песок этого итальянского острова действительно поражает воображение – на определённых участках он переливается розовым цветом, на других – серебром, где-то похож на мелкие зёрна риса.

Тысячи отдыхающих тайком пытаются вывезти ставший уже драгоценным песок сардинских пляжей. И это колоссальный удар по экологической системе острова. Только за прошлый год итальянские таможенники конфисковали более 10 т песка! Всё наворованное на память было возвращено, а туристам выписали гигантские штрафы – от € 500 до € 3000 на каждого песочного «контрабандиста».

С этой проблемой правительство Сардинии борется уже не один десяток лет. Местные активисты даже создали ассоциацию «Похищенная и разграбленная Сардиния», которая призывает туристов просто наслаждаться отпуском, тёплым морем и вкусной едой. И забыть наконец про песок! К сожалению, ни увещевания, ни угрозы, ни штрафы так и не возымели действия.

Италия как родина самых знаменитых модных брендов очень болезненно относится к подделкам. И таможенники легко отличат реплику от оригинала – конфискуют, да ещё и штраф выпишут. Из Венеции сложно вывезти крупные изделия из легендарного муранского стекла, только с сертификатом и чеками. Однако мелкие сувениры, наручные часы, браслеты, украшения не требуют бумаг.

В Италии вкусно всё, но не всеми деликатесами можно угостить родных по возвращении. Некоторые мясные и молочные продукты под запретом, и это касается сыра касу марцу. Правда, не каждый рискнёт его попробовать, зная, что входит в его состав.

Кстати, продажа этого сыра до 2010-го была запрещена из-за его опасности для здоровья. Касу марцу готовится на основе другого сыра – сардинского пекорино. Его так долго выдерживают, что он попросту начинает гнить и в нём появляется новая жизнь – личинки, которые превращают нутро сыра в густые сливки. Вот это нутро и едят экстремальные гурманы.

Врачи предостерегают всех желающих продегустировать сомнительно изысканный деликатес. Желудочный сок человека убивает не всех личинок, а это риск интоксикации, заражения и минимум расстройства ЖКТ.

Таиланд

В королевстве довольно специфичное и очень строгое законодательство. Это касается в большей части духовных и культурных ценностей. Например, из страны нельзя вывозить статуэтки Будды выше 15 см, изображения с королём Таиланда, предметы с тайским флагом.

За это можно получить солидный штраф! Белый песок, кораллы, изделия из них, а также из слоновой кости и панциря – под строгим запретом. Из фруктов запрещено паковать в чемоданы только кокосы и дуриан.

Тунис

Нумизматы, желающие пополнить свою коллекцию, останутся ни с чем. Местные динары нельзя вывозить, так что придётся тратить всё до последнего. В «чёрном» списке также лекарства, сувениры и поделки из пальмового дерева, изделия из кожи животных.

Китай

Строгие правила касаются антиквариата. У зарубежных ценителей прекрасного должно быть официальное разрешение от Китайского административного отдела по культурным ценностям на вывоз предметов. Китайские лекарства – в ограниченном количестве и только с лицензией и чеком из аптеки.

Лучше не покупать снадобья у местных торговцев. Как правило, упаковки не имеют обозначительных этикеток, поэтому содержимое может вызвать вопросы и подозрение у таможенников. То же самое относится к чаю, сухофруктам и специям.

Что ещё запрещено вывозить из других стран?