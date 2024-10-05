Emirates запретила туристам брать на борт пейджеры и рации

Авиакомпания Emirates запретила туристам провоз на своём борту пейджеров и раций. Сообщение о нововведениях появилось на официальном сайте накануне. Такие предметы, обнаруженные в ручной клади или зарегистрированном багаже пассажиров, будут конфискованы. Ограничения действуют на всех рейсах маршрутной сети арабского перевозчика.

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Причина таких ограничений в целом понятна – виной всему произошедшие в Ливане массовые взрывы таких устройств. Правда, эти события случились ещё в середине сентября, а ограничительные меры решили ввести спустя две недели. Пока что перевозчик не уточняет, будут ли они временными или бессрочными.

Впрочем, на российских туристов это вряд ли повлияет. Необходимость использования ими раций сложно представить, а пейджеров в их багаже не было уже несколько десятилетий.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Jazeera Airways полностью запретила перевозку пауэрбанков, а затем решила ограничиться только несколькими моделями.