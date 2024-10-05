Осенние каникулы в Турции: ценники растут, а места заканчиваются

С 28 октября по 4 ноября российские школьники отправляются на осенние каникулы. В эти даты в стране повышается спрос на путешествия, вслед за этим растет и цена поездок. Однако на стоимость отдыха в Турции, как мы видим, российские школьные каникулы влияют не очень заметно. Так, отдых в ряде востребованных гостиниц Анталийского побережья Турции будет стоить семье из двух взрослых и ребенка почти столько же, как в середине месяца. А некоторые варианты для россиян и вовсе стали дешевле. Все-таки конец сезона.

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Итак, тур в Dobedan World Palace 5* обойдется россиянам примерно в 290 тыс. руб. В середине октября семья отдала бы на 15 тыс. больше. Речь идет о superior standard room. В другой востребованной гостинице этой же сети – Dobedan Exclusive Hotel & Spa (ex. Alva Donna Exclusive) 5* – deluxe building standard room будет стоить 304 тыс. руб. За 2 недели до этого цена была бы приблизительно такой же.

В Gloria Golf Resort 5* номера категории standard room mainbuilding в период осенних школьных каникул дороже 440 тыс. Для тех, кто запланировал вылет на неделю раньше, таких предложений уже не осталось. Есть только свободные номера от 495 тыс. руб.

В свою очередь, в отелях сети Crystal наблюдается очень серьезный разброс. Большинство предложений по standard room – примерно от 220 до 260 тыс. В некоторых гостиницах мест на необходимые даты не осталось, а есть и такие, где 6 дней в стандартном номере будут стоить 321 тыс. руб. В сравнении с серединой месяца ценовые категории практически не поменялись.

Еще один востребованный среди россиян вариант – Akka Atendon Hotel 5*. Там на осенние каникулы мест нет. Впрочем, как и на неделю с 19 по 26 октября.

Ранее TourDom.ru писал, что рост инфляции в Турции только за последний месяц составил почти 3%, а за год показатель устойчивого повышения уровня цен на товары и услуги увеличился на 50%. Ухудшение экономической ситуации в стране неизменно ведет и к подорожанию отдыха на турецких курортах.