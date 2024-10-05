Россияне после поездки в Грузию все чаще отмечают, что страна стала более дружественной для граждан РФ. Русская речь слышится в городах, а антироссийские граффити на зданиях все быстрее закрашиваются.

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Москвичка Алла уточнила, что, проведя пять дней в Тбилиси, ни разу не столкнулась с проявлением русофобии со стороны местных жителей. Женщина уточнила, что, наоборот, люди стремились ей помочь и проявляли дружелюбие.

В 2024 году жители РФ потратили в Грузии около 209 миллионов долларов. Специалисты в сфере туризма подчеркивают, что каждый пятый иностранец, прибывший в страну с апреля по июнь, оказался россиянином, а по общему числу за год они занимают второе место — 623,9 тысячи человек, передает Lenta.

— Никаких косых и недовольных взглядов. Более того, когда грузины узнавали, что я из России, они часто переходили с английского языка на русский. Да и вообще, меня поразило, что на улицах постоянно слышалась русская речь, — уточнила другая россиянка Алина.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее подчеркнул, что Запад пытается отменить русскую культуру и традиции, используя для этого «язык ненависти и шантажа».

Распространено мнение, что вдохновителем кампании по русофобии на Западе выступает прежде всего Великобритания: от атак на крымский мост до конфискации активов. На протяжении истории отношения держав были непростыми, но так было не всегда. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».