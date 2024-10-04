Туристам предлагают недорого слетать из Москвы на Кипр

Заметили, что наши читатели проявили повышенный интерес к теме бюджетных перелетов в Европу, поэтому возвращаемся к ней снова.

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Билеты из Москвы в Испанию, Францию и на Кипр по ценам 8 тыс. руб. туда-обратно, появившиеся в продаже у лоукостера FlyOne Armenia 1 октября, закончились. Однако у этого перевозчика по-прежнему можно найти не столь дешевые, но самые доступные на сегодня варианты слетать из российской столицы в Ларнаку (Кипр).

Например, на отправление 28 февраля туда, 10 марта – обратно у авиакомпании есть билеты по указанному маршруту за 30,8 тыс. руб., за багаж нужно доплатить 15 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 4 октября. – Ред.) Пересадки в аэропорту Еревана Звартноц займут 3 часа и 5 часов 40 минут.

Такой перелет на 12 тыс. руб. дешевле, чем следующий в порядке возрастания цены – комбинация рейсов «Аэрофлота» и Wizz Air.

Провести праздник 8 Марта на Кипре можно, также отправившись в Ларнаку авиакомпанией FlyOne Armenia за те же 30,8 тыс. руб. с 1 по 10 марта или с 2-го по 12-е. За ту же стоимость доступны билеты на январские даты – с 13-го по 30-е число или с 15-го по 28-е.

А вот в ноябре выгоднее лететь из Москвы на Кипр другими авиакомпаниями. Самый бюджетный вариант на даты с 12-го по 29-е число – сочетание рейсов Utair и Wizz Air – также с пересадкой в Ереване, тариф – 33,9 тыс. руб. без багажа. Туристам надо иметь в виду, что в аэропорту столицы Армении придется повторно пройти регистрацию.

За ту же цену, 33,9 тыс. руб., предлагается слетать из Москвы в Ларнаку с 16 по 25 ноября.

Что касается других популярных у туристов европейских направлений, то турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines предлагает билеты Москва – Севилья (Испания) за 34,9 тыс. руб. (доплата за багаж – 8,1 тыс. руб.). Перелет за такую сумму возможен с 9, 11 или 13 марта по 23-е число того же месяца.

Пересадки в Стамбуле непродолжительные – 2 часа 45 минут на пути туда и 1 час 10 минут – на маршруте обратно.